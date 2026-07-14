Erman Uzun: Kaynaklarımızı hizmete dönüştürüyoruz

Narlıdere Belediyesi, 2026 yılı yol yenileme çalışmaları doğrultusunda, ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Narlı Mahallesi sınırları içinde yer alan İsmet İnönü Caddesi ve Metin Oktay Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamlayan ekipler, trafik akışını çok daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek hem çalışanlarla hem de bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

“KOMŞULARIMIZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erman Uzun, “İsmet İnönü Caddemiz, Tarihi Yukarıköy'e ve İlhan Onat İlkokulu'na çıkması nedeniyle komşularımız tarafından oldukça sık kullanılıyor. Onlardan da gelen talepleri dikkate alarak bu noktada asfalt serim çalışmalarımızı hızla tamamladık. Komşularımızı daha konforlu ve daha güvenli, tertemiz bir yola kavuşturduk. Yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Metin Oktay Sokak da asfalt serim çalışmalarımızın bitmesiyle Narlıdere’mize yakışır bir hale geldi. Tüm emekçilerimizin eline sağlık. Narlıdere'miz, komşularımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Hangi komşumuzun bir talebi varsa onu dinliyor, çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizin imkânları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde asfalt serim çalışmalarımızı etap etap sürdüreceğiz. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak ilçemizin dört bir yanında hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İSMET İNÖNÜ CADDESİ

Narlıdere Belediyesi, ilçenin tarihi bölgesi Yukarıköy ile Mithatpaşa Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan, vatandaşların sıklıkla kullandığı İsmet İnönü Caddesi’ni baştan sona yenileyerek yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Kullanım ömrünü tamamlayan eski asfaltı özel kazıma makineleri ile kaldırılırken yerine tonlarca sıcak asfalt döküldü.

METİN OKTAY SOKAK

İsmet İnönü Caddesi’nin hemen ardından ise ilçenin en uzun sokakları arasında yer alan, Yukarı Narlıdere Mezarlığı’na giden yol olarak da bilinen Metin Oktay Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un talimatları doğrultusunda hız kazanan asfalt serim çalışmalarıyla, Metin Oktay Sokak da konforlu ve güvenli yollara kavuştu.

Narlıdere Belediyesi kısa süre önce de Çamtepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Güngören Caddesi ile Çağrı Sokak ve Gülmüş Sokak’ta da asfalt serim çalışmalarını tamamlamıştı.