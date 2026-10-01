Erman Uzun: Muhtarlarımız başımızın tacı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin ile İzmir’in farklı ilçelerinden gelen muhtar dernek başkanlarını Narlıdere’de ağırladı. Narlıdere mahalle muhtarları ve Narlıdere esnaf odalarının da yer aldığı buluşmada, muhtarlarla yürütülen hizmetler değerlendirilirken, yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki güçlü iletişimin altı çizildi. Muhtar dernek başkanları, Narlıdere Belediyesi’nin sosyal tesisi olan Narista Hayat’ta gerçekleştirilen sohbet toplantısı öncesinde, Tarihi Kültürevi’ni ve Narista Üretici Kadın Kooperatifi’ni (NAR-KOOP) de ziyaret etti.

“MUHTARLARIMIZLA AİLE BAĞIMIZ VAR”

Erman Uzun, İzmir’in dört bir yanından gelen muhtar temsilcilerini Narlıdere’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Muhtarlarımız başımızın tacı, mahallelerimizin sesi olarak görüyoruz. Mahallelerinde sorumluluk üstlenen muhtarlarımız çok kıymetli bir görev üstleniyor. Bizim de Narlıderemiz’de muhtarlarımızla güçlü bir koordinasyonumuz var. Narlıdere’de bir aile birliği var diyebilirim. Hep birlikte, komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Mahallelerimizin taleplerine istişareyle, ortak akılla ve dayanışmayla çözümler üretiyoruz. Farklı ilçelerden gelen kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve dayanışmamızı büyütmek bizim için çok değerli. Narlı Mahalle Muhtarımız Neval Emir’e bu değerli buluşmayı organize ettiği için teşekkür ederiz. Ülkemizin ve İzmir’imizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet için emek veren, komşularımız için özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza sizlerin nezdinde ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYORUZ”

İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin ise muhtarların önemine değindi. Erşahin, “Muhtarlarımızın birlikte olduğu zaman yapamayacağı bir şey yok. Bizler vatandaşlar ve devlet kurumları arasında köprü görevi görüyoruz. Belediye başkanlarımızla her zaman uyum içinde çalışıyoruz. Muhtarların yanında olan başkanlar hiçbir zaman kaybetmez. Bizleri Narlıdere’de misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KİMLER KATILDI?

Narlıdere’deki muhtarlar buluşmasına İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin, Konak Muhtarlar Derneği Başkanı Zafer Çam, Kemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Doğan Kara, Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Mürvet Öztürk, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, Menderes Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Tonbul, Seferihisar Muhtarlar Temsilcisi Azat Aktaş, Seferihisar Turabiye Muhtarı Fatih Aydıntepe, Buca / Evka-1 Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevli Salman Aladağ katıldı.

Sohbet toplantısında, Narlıdere’yi temsilen ise Narlı Mahalle Muhtarı Neval Emir, Ilıca Mahalle Muhtarı Neval Çelebi, Sahilevleri Mahalle Muhtarı İsmail Yetim, İkinci İnönü Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, Atatürk Mahalle Muhtarı Şahin Kıran, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Soner Kırmacı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Metuş Gelve yer aldı.