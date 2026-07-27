Erman Uzun: Narlıdere'mizin yaşam kalitesini artıracağız

Narlıdere Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak, yol güvenliğini ve konforunu sağlamak için asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Narlıdere Belediyesi son olarak Sahilevleri Mahallesi'nde bulunan Venüs Sokak, Çamtepe Mahallesi'nde yer alan Yıldırım Sokak ve Narlı Mahallesi’nde bulunan Tülay Aktaş Caddesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçenin tüm mahallelerinde yol yenileme çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

YOLLARIMIZI TEK TEK YENİLİYORUZ

Venüs Sokak’ta yapılan çalışmaları Sahilevleri Mahalle Muhtarı İsmail Yetim ile birlikte takip eden Başkan Erman Uzun, “Venüs Sokak, sahil bağlantı yolu olması ve eğitim kurumlarının güzergahında yer alması nedeniyle komşularımız tarafından sıklıkla kullanılıyor. Kısa sürede tamamladığımız çalışmalarla komşularımıza çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladık. Yine Çamtepe Mahallemizde yaşayan komşularımızın yoğun olarak kullandığı Yıldırım Sokak’ta da asfalt serimi gerçekleştirdik. Her ne kadar sokak olarak geçse de iki sokağımız da araç yoğunluğuyla cadde işlevi görevi görüyor. 11 mahallemizde kullanım ömrünü tamamlayan yollarımızı tek tek yeniliyor, ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getirmeyi sürdürüyoruz. Asfalt seferberliğimiz, belirlediğimiz program dahilinde, planlı bir şekilde devam edecek. Narlıdere'mizin her mahallesinde yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

MAHALLELİ MEMNUN

Sahilevleri Mahalle Muhtarı İsmail Yetim de uzun yıllardır asfaltlama yapılmayan sokaklara girildiğini ifade ederek, “Belediye Başkanımız Erman Uzun’a asfaltlama çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Venüs Sokak çok güzel oldu” açıklamasında bulundu. Sahilevleri Mahallesi'nin önemli yerleşim alanlarından biri olan ve sahil yolu bağlantısı da bulunan Venüs Sokak, bölgedeki konutlara ve eğitim kurumlarına ulaşım sağlayan ana bağlantı yollarından biri olarak öne çıkıyor. Çamtepe Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Sokak da mahalle içi ulaşımın önemli güzergâhları arasında yer alıyor. Özellikle Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ne giden vatandaşların yoğunlukla kullandığı Yıldırım Sokak, Güngören Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ne bağlantı yolu olarak da kullanılıyor.

Narlıdere Belediyesi, ilçenin önemli güzergâhlarından Tülay Aktaş Caddesi’nin yıpranan kısımlarında asfalt serim ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirirken, bölgeye yeni bir otopark alanı da kazandırdı.