Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura yaşamını yitirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Özfatura’nın hayatını kaybettiği bildirildi.

CEMİL TUGAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

Özfatura'nın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, başsağlığı mesajı yayımlandı. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin eski başkanlarından Burhan Özfatura’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kentimizin gelişimine önemli katkılar sunmuş değerli büyüğümüz Burhan Özfatura’yı güzel İzmir’imize hizmetleriyle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm İzmir’e başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

YAVAŞ: İNSANLARIN GÖNLÜNDE BIRAKTIĞI GÜZEL İZLERLE DAİMA HATIRLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özfatura'nın fotoğrafını paylaşarak, "İyi belediyeciliği, çalışkanlığı ve her şeyden önce güzel insanlığıyla iz bırakan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Burhan Başkan, geride bıraktığı eserlerin yanı sıra insanların gönlünde bıraktığı güzel izlerle de daima saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" notu düştü.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerinde bulunan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999’a kadar görev yaptı. Özfatura ayrıca çeşitli gazetelerde de köşe yazarlığı yaptı.