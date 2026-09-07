Evde dönüşüm adım adım kente yayılıyor

Avrupa'da yaygın olarak uygulanan kapıdan kapıya atık toplama modelini Mart 2025'te İzmir'de başlatan Büyükşehir Belediyesi, projeyi kent geneline yaygınlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa AŞ iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Karabağlar, Bayraklı, Konak, Menderes, Bornova, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Güzelbahçe'de ambalaj atıkları evlerden toplanıyor. Karşıyaka’da Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde de QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başlandı.

MAHALLE HALKI PROJEYİ BENİMSEDİ

Aksoy Mahallesi Muhtarı İsmail Alp Soydam, projenin çok önemli olduğunu belirterek “Evlerden birçok atık çıkıyor ve bunlar çöpe gidiyor. Bizim mahallemizde yaşlı nüfus çok fazla. İnsanlar bunları dönüşüm kutularına taşımakta zorlanabiliyor. Bu proje mahalle halkının çok hoşuna gitti” dedi. Projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını belirten Soydam, “Cemil Tugay başkanımızla 5 yıl görev yaptım, çevreye ne kadar duyarlı olduğuna şahit olanlardan biriyim. Bu projenin hayata geçmesi çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederiz” dedi.

“ÇOK FAYDALI OLACAK”

Aksoy Mahallesi’nde yaşayan Seçkin Dönmez, projenin çevreye faydasına dikkat çekerek “Geri dönüşüm çok önemli, halkımızın destek vermesi lazım. Cemil Tugay’a da çok teşekkür ediyorum. Proje başlamadan önce atıklar çöpe gidiyordu. Çok önemli bir proje” dedi.

“DOĞAYI KORUYALIM Kİ SAĞLIKLI KALALIM”

Donanmacı Mahallesi Muhtarı Coşkun Zenginer, “Bu proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Doğamızı korumamız için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Doğayı koruyalım ki sağlıklı kalalım” dedi.

“TAM ZAMANINDA OLDU”

Donanmacı Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Çetin Özbilgin ile eşi Ülfet Özbilgin, “Hayırlı uğurlu olsun, çok sevindik. Tam zamanında oldu” ifadeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay ve Basın Sitesi; Bayraklı’da R. Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl ve Manavkuyu; Konak’ta Kültür ile Alsancak Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi bölgeleri; Menderes’te Hürriyet; Bornova’da İnönü, Kazım Dirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4 ve Erzene; Narlıdere’de Sahil Evleri ve Yenikale; Buca’da Yiğitler; Karşıyaka’da Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü, Aksoy ve Donanmacı; Güzelbahçe’de ise Siteler, Yalı ve Maltepe mahallelerinde saha çalışmaları aktif olarak sürüyor.