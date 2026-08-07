Fethiye'de toplanan çöpler billboardlarda sergileniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarımada bölgesinden toplanan çöpler, ilçedeki billboardlarda sergilenmeye başlandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bu çöpler size ait olabilir mi?” diyerek “Yarımada bölgemizde, ‘Temiz Fethiye’ kampanyamıza dikkat çekmek ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplanan çöpleri billboardlarımızda sergiliyoruz. Bu görüntüler hepimize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Doğayı kirletmek yalnızca çevreye değil, ortak yaşam alanımıza da zarar veriyor. Yere sigara izmariti, çöp ve benzeri atıkları atan kişiler hakkında yasal işlem uygulamaya devam ediyoruz. Unutmayalım; Fethiye hepimizin” diye konuştu.