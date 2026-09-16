Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi kuruldu

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı’nın 10 Eylül tarihinde, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi ilçede protesto edilmeye devam ediliyor. Foça’da faaliyet gösteren çevre, emek, örgütleri ve siyasi partiler, "Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi" kurdu. İnisiyatif, kuruluşunun ardından, “Foça İradesine Sahip Çıkıyor” kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada “Biz Foça’da yaşayan binlerce yurttaş oyumuza sahip çıkmaya kararlıyız” denildi. Cumhuriyet tarihinin demokrasi açısından en karanlık dönemlerinden birinin yaşandığı ifade edilen açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce kayyum uygulamalarıyla başlayan, sonrasında baskı, gözaltı, tutuklama ve karalama furyası ile devam eden süreçte yerel yönetimlerin işlemez hale getirildiği vurgulandı. Farklı yöntemler uygulanarak baskı altına alınan “seçilmiş” muhalif belediye başkanlarının AKP’ye geçmeye zorlandığının altı çizilen açıklamada, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin aday çıkarmadığı Foça'da “tartışmalı” CHP adayı Saniye Bora Fıçı yüzde 49,6 oy alarak seçimi kazanmıştı. Fıçı'nın seçildikten sonra bile halkla, özellikle esnafla sürekli karşıya karşıya gelmesi tartışmalı sıfatını pekiştirdi” ifadeleri kullanıldı.

“HİZMET İÇİN PARTİ DEĞİŞTİRDİM”

Hizmet etmek için CHP’den AKP’ye geçtiğini belirten Fıçı’ya yanıt verilen açıklamada Fıçı’nın beyanını kelimenin tam anlamıyla gerçek dışı olarak değerlendirdi. Açıklada, “‘Transfer’ olduğu AKP, 24 yıllık iktidarı döneminde ülkeyi tam bir ekonomik çıkmaza sokmuş; emekçiyi, emekliyi sefalete, milyonlarca genci geleceksizliğe mahkum etmiştir. AKP’li belediyeler bir yandan sit ve tarım alanlarını satarak 'taşınmaz satışı' rekorları kırarken, SGK ve vergi borçları ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Fıçı’nın bunları bilmemesi mümkün değildir. Fıçı, iktidar partisine geçerek hizmeti değil kendisini kurtarma yolunu tercih etmiştir. Biz Foçalılar seçimi kazanan hangi parti olursa olsun demokratik işleyişe saygı duyar, bir sonraki seçimi bekler, tahammül gösterirdik. Ancak, oy verdiğiniz ve seçimi kazanmasını sağladığınız aday, bir süre sonra görüşlerini kesinlikle benimsemediğiniz bir partiye geçerse buna tahammül etmemiz beklenebilir mi? Biz tahammül etmiyoruz” denildi.

Foça’da yaşayan binlerce yurttaş olarak oylarına sahip çıkmaya kararlı olduklarını vurgulayan İnisiyatif üyeleri kentte broşür dağıtarak 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’da Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda yapılacak eyleme devam etti.