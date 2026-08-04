Foçalılar: Taş ocağı ruhsatları yenilenmesin

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Kocamemetler Mahallesi’nde faaliyette bulunan ve süreleri bu ay dolan taş ocaklarının ruhsatlarının yenilenmemesi için Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun başlattığı çalışmalar çerçevesinde beş mahalle muhtarı ve çevre platformu sözcüsü tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapıldı.

Dilekçelerde, bilirkişi raporuna rağmen bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren taş ocaklarının çevreye, zeytinciliğe, insan yaşamına zarar verdiği, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu savunularak ÇED olumsuz kararı verilmesi ve faaliyetinin sonlandırılması talep edildi. Foça Bağarası Kazım Dirik Mahallesi Muhtarı Hava Saraç Sağlam, Hacı Veli Mahallesi Muhtarı Necdet Tunçel, Yenibağarası Muhtarı Cihat Gerihan, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ercan, Kocamemetler Mahallesi Muhtarı Yavuz Karaca ile Platform Sözcüsü Ramis Sağlam bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’ne gelerek dilekçelerini teslim ettiler.

“ÇED SÜRECİ BAŞLAMADAN RUHSATLAR İPTAL EDİLSİN”

Başvuru sahipleri taş ocaklarının çevreye, zeytinciliğe, insan yaşamına zarar vermesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmasının yanı sıra bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir 4. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal ve ruhsat yenilemeden önce Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çektiler.

“TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, taş ocaklarının bulunduğu mevkinin yerleşim yerlerine, zeytincilik ve tarım yapılan arazilerine çok olduğunu, yaklaşık 20 yıldır süren faaliyet izinlerinin biteceğini, bölge halkı ve üreticiler olarak ruhsatların yenilenmemesini istediklerini söyledi. Kocamemetler Mahallesindeki iki büyük taş ocağından biri, ocak ve çevre güvenliği için yasa ve yönetmeliğin kendisine yüklediği yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Platform Sözcüsü, Ramis Sağlam, “Taş ocağı faaliyetleri sırasında yol üzerinde yapılan derin kazı sonucu yüzey veya yer altı kaynaklı olduğunu düşündüğümüz suya denk gelmiştir. Büyük çukur ve gölet oluşmuş, biriken önemli miktarda su yönetmeliğe aykırı bir şekilde tahliye edilmeye çalışılırken çevrede ciddi güvenlik sorunu oluşturmuştur. Diğer ocak ise köydeki yerleşim yerine çok yakın bir mesafede bulunmakta, yasayanların güvenliğini tehdit etmekte, bir doğal afette ocak kaynaklı zararın büyük olacağı tahmin edilmektedir.” dedi.

“TARIMI DA TEHDİT EDİYOR”

Zeytincilik ve tarım faaliyetlerine de olumsuz etkilendiğini aktaran Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü, “Özetle, buradaki taş ocakları sağlıklı bir cevrede yasam hakkını ihlal eder konumdadır. İşletme faaliyetleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun değildir. Bunlar uzman bilirkişi raporlarıyla sabittir. Bu nedenle ruhsat yenileme başvuruları aşamasında yapılması gereken ÇED sürecinde '”ÇED OLUMSUZ” kararı verilerek hukuk dışı bu madencilik faaliyetinin sonlandırılmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.

Başvuru dilekçeleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.