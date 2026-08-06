Gazeteci Barış Selçuk Karabağlar'da anıldı

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 32 yıl önce görevi başında yaşamını yitiren Gazeteci Barış Selçuk'u adını taşıyan parkta düzenlenen tören ve fotoğraf sergisiyle andı. Anma programına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Barış Selçuk'un ailesi ve meslektaşları katıldı.

“KALEMİYLE ÖRNEK OLUYOR”

Barış Selçuk'un yalnızca genç yaşta yaşamını yitiren bir gazeteci olmadığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Gazeteci emektir, yürektir, cesarettir. Gazeteci; herkese ve her şeye rağmen kalemini eğmeyen, doğrunun, halkın ve özgür haberin yanında durandır. Meslek ilkeleri, cesareti ve halkın haber alma hakkına olan bağlılığıyla meslektaşlarının kaleminde yaşamaya ve onlara örnek oluyor” dedi.

“BİR PARKTAN FAZLASI”

Gazeteci Barış Selçuk Parkı'nın bir parktan daha fazla anlam taşıdığını ifade eden Başkan Kınay, "Kentler sadece binalardan ibaret değildir. Kentler; kimliğiyle, kültürüyle, geçmişiyle ve değerleriyle yaşar. Bu parkta Barış Selçuk'un adıyla birlikte emeği, cesareti, halkın haber alma özgürlüğü ve bu uğurda ödenen bedeller de yaşamaya devam ediyor" diye konuştu. Karabağlar ‘da değişim ve dönüşümü yalnızca fiziksel yatırımlarla sınırlı görmediklerini dile getiren Başkan Kınay, "Karabağlar ‘da değişimi yalnızca binalarla değil; yaşamla, kültürle ve ortak değerlerimizle birlikte inşa ediyoruz. Geçmişimizi unutmadan bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

“HOŞ BİR SEDA BIRAKTI”

Anma programında Gazeteci Barış Selçuk’un kardeşi Durul Selçuk, abisi Savaş Selçuk, aile üyeleri de hazır bulundu. Aile adına konuşma yapan ağabeyi Savaş Selçuk, kardeşinin çocukluğunu, gençlik yıllarını ve gazetecilik tutkusunu duygusal sözlerle anlattı. Selçuk, şöyle konuştu: "Bu yalan dünyaya çok şey sığdırarak hayatımızdan ayrıldı. Aramızda 4 yaş vardı. Çocukluğunda hep peşimde, iki metre arkamdaydı. Esprili, eğlenceli, sevgi dolu, devrimci ve yurtsever bir çocuktu. Daha 33 yaşına bile girmemişti. Geride sayısız anı, dostluk, sevgi ve hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrıldı."

MESLEKTAŞLARININ ANILARINDA

Haberin peşinde bir dönem kendisiyle çalışma ortamı olan meslektaşları İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gazeteci Mehlika Gökmen, Gazeteci Esen Evran, Gazeteci Muhittin Akbel, Gazeteci Esat Erçetingöz’de, Selçuk’un meslek yaşamındaki ilkeli duruşunu, cesaretini ve insanlığını anlattı. Konuşmalarda, onun yalnızca iyi bir gazeteci değil; dostluğu, paylaşımcılığı ve mesleğine duyduğu tutkuyla hafızalarda yer eden örnek bir insan olduğu vurgulandı. Gazetecilik mesleğinin onurunu korumak için gösterdiği çabanın yeni kuşaklara ilham vermeye devam ettiği ifade edildi.