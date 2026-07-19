Gazeteci Çetin Gürel yaşamını yitirdi

İzmir basının önemli temsilcilerinden olan Gözlem Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Çetin Gürel yaşamını yitirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden (İGC) yapılan açıklamada, "Kıdemli üyemiz, Gözlem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Çetin Gürel vefat etmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve basın camiamızın başı sağ olsun. Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gürel’in cenazesi yarın (20 Temmuz 2026) Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilecektir.

ÇETİN GÜREL KİMDİR?

1940 yılında Kemalpaşa’da doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1960 yılında Ege Ekspres’te spor muhabiri olarak başladı. Cumhuriyet ve Demokrat İzmir’de Spor Sorumlusu ve Sayfa Sekreteri olarak çalıştı. 1976-1985 yılları arasında Yeni Asır’da Haber Müdürü ve Genel Koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul’da Sabah Gazetesi’nin kuruluşunda bulundu. Gazetenin Genel Müdürlük görevini yürüttü. Medi Grup Başkan Vekili iken görevinden ayrıldı, İzmir’e döndü. Gürel Medya Grubunu oluşturdu. Günlük olarak ‘Gazete Ege’yi de yayınladı. Haftada bir yayınlanan ekonomi gazetesi Gözlem’i kurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucuları arasında yer aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.