Germiyan’da kültür ve lezzet şöleni

Çeşme Belediyesi tarafından Germiyan’ın köklü kültürünü, üretim geleneğini ve yerel değerlerini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla düzenlenen 12. Germiyan Şenliği, 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün boyunca köyün farklı noktalarına yayılan şenlikte Germiyan’ın üreticileri, kadınları, ustaları ve köy sakinleri ziyaretçilerle buluştu. Yerel üreticilerin stantlarının yanı sıra geleneksel çeyiz serme ritüellerini anlatan “Kızı Okumuş, Annesi Dokumuş” sergisi ile “Eski Hatıralar” fotoğraf sergisi de iki gün boyunca ziyaret edildi.

GELENEKSEL LEZZETLER ATÖLYELERDE YAŞATILDI

Şenliğin en renkli bölümlerinden biri Germiyan’ın üretim ve mutfak kültürünü odağına alan atölyeler oldu. Tatlı tarhana, katmer, otlu pizza ve geleneksel Germiyan ekmeği yapımının yanı sıra çekiçte zeytin ve kvass yapımı atölyeleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, yöresel üretim yöntemlerini doğrudan ustalarından öğrenme fırsatı buldu.

Şenliğin ilk gününde ayrıca küreselleşme, tüketim çılgınlığı ve doğa talanının tarıma etkilerinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirildi. Çeşme Belediye Bandosu, Çeşme Kent Enstitüsü Folklör Ekibi ile klarnet ve davul performansları gün boyunca şenliğe renk kattı. İlk gün, Devrim Seyrek ve Orkestrası’nın Germiyan İlkokulu Bahçesi’ndeki konseriyle tamamlandı.

GERMİYAN’IN YAŞ ALMIŞ ÇINARLARI KÖYÜN HAFIZASINI ANLATTI

Şenliğin ikinci gününde Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Germiyan’ın Yaş Almış Çınarları Anlatıyor” söyleşisi, köyün geçmişini yaşayan tanıklarının anlatılarıyla bugüne taşıdı. Yadigar Bal, Gülten Burşuk, Leyla Kaya ve Nuran Erden’in katıldığı söyleşide; çocukluk yıllarının Germiyan’ı, köy yaşamı, üretim kültürü, kadın emeği, dayanışma ve yıllar içerisinde değişen yaşam biçimleri konuşuldu. Başkan Denizli, Germiyan’ın kültürel mirasının yalnızca geçmişten kalan değerlerle değil, bu değerleri yaşayan ve aktaran insanların hikâyeleriyle varlığını sürdürdüğüne dikkat çekerek, köyün hafızasını gelecek kuşaklara taşımanın önemini vurguladı.

GELENEKSEL GERMİYAN EKMEĞİ İÇİN YARIŞTILAR

Şenliğin önemli buluşmalarından biri de Geleneksel Germiyan Ekmeği Yarışması oldu. Germiyan’ın kuşaktan kuşağa aktarılan ekmek yapma geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar hünerlerini sergiledi. Değerlendirmenin ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İkinci gün programında tavla turnuvası, Çeşme Belediye Bandosu performansı, Çeşme Kent Enstitüsü Kadın Efeler ve Zeybek gösterileri ile klarnet ve davul performansı da yer aldı.

DENİZLİ: GERMİYAN’IN DEĞERLERİNİ BİRLİKTE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şenliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Germiyan’ın üretimiyle, mutfağıyla ve güçlü kültürel belleğiyle Çeşme’nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Germiyan’ın bereketli toprağından gelen üretim kültürünü, geleneklerini ve yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyelerini iki gün boyunca hep birlikte yaşadık. Bu şenliğin en kıymetli yanı, geçmişimizi yalnızca hatırlamak değil; büyüklerimizden dinleyerek, birlikte üreterek ve paylaşarak geleceğe taşımak. Germiyan’ın kültürünü yaşatan kadınlarımıza, üreticilerimize, ustalarımıza ve şenliğimize emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel mirası hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.