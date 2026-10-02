Germiyan’ın kültürü, lezzetleri ve hafızası bu şenlikte buluşuyor

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Germiyan Şenliği, “Bereketli Toprakların Büyüsü” temasıyla 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü Germiyan Köyü’nde gerçekleştirilecek. Germiyan’ın kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasını, üretim geleneğini ve köy yaşamının hafızasını görünür kılacak şenlikte iki gün boyunca farklı noktalarda etkinlikler düzenlenecek.

İLK GÜN ATÖLYELER, SÖYLEŞİ VE KONSERLE RENKLENECEK

Şenliğin ilk günü 3 Ekim Cumartesi saat 11.00’de stantların açılmasıyla başlayacak. Gün boyunca “Kızı Okumuş, Annesi Dokumuş” Geleneksel Çeyiz Serme Ritüelleri Sergisi ile Eski Hatıralar Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

Program kapsamında Şefika Kaya ile Tatlı Tarhana Yapımı, Nuran Erden ile “Her Parmak Bir Yaprak” ortak hatıra ağacı çalışması, Ramazan Ertan ile Katmer Yapımı, Gizem Şenpınar ile Otlu Pizza ve Melek Mutlu ile Geleneksel Germiyan Ekmeği Yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek.

Saat 13.30’da araştırmacı gazeteci Nayim Gül ve Çiftçi-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, “Küreselleşme, Tüketim Çılgınlığı ve Doğa Talanının Tarıma Etkileri” başlıklı söyleşide katılımcılarla bir araya gelecek.

Çeşme Belediye Bandosu ve Çeşme Kent Enstitüsü Folklor Ekibi gösterilerinin yanı sıra klarnet ve davul performansının da yer alacağı ilk gün, saat 20.00’de Germiyan İlkokulu bahçesinde Devrim Seyrek ve Orkestrası konseriyle tamamlanacak.

GERMİYAN’IN YAŞAYAN HAFIZASI KADINLARIN ANLATIMIYLA BULUŞACAK

Şenliğin ikinci günü 4 Ekim Pazar yine saat 11.00’de başlayacak. Tavla turnuvasının yanı sıra Dilek Özer ile Çekişte Zeytin Yapımı ve Önemi, Cengiz Toper Kaya ile Kvass Yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek. Çeşme Belediye Bandosu, Çeşme Belediyesi Kent Enstitüsü Kadın Efeler ve Zeybek gösterileri ile klarnet ve davul performansı da köy meydanına renk katacak.

Saat 15.00’te gerçekleştirilecek “Germiyan’ın Yaşalmış Çınarları Anlatıyor” söyleşisinde Yadigar Bal, Gülten Burşuk, Leyla Kaya ve Nuran Erden; Germiyan’da geçmişten bugüne köy yaşamını, üretimi, emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekleri kendi anıları üzerinden paylaşacak.

Şenliğin son bölümünde ise Germiyan’ın en önemli kültürel değerlerinden biri olan geleneksel ekmek yapımı öne çıkacak. Saat 16.00’da Geleneksel Germiyan Ekmek Yarışması gerçekleştirilecek, dereceye girenlere ödülleri saat 17.30’daki törenle takdim edilecek.

DENİZLİ: “GERMİYAN’IN HAFIZASINI VE ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE YAŞATIYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, tüm Çeşmelileri şenliğe davet ederek, “Germiyan’ın toprağıyla, üretimiyle, mutfağıyla ve kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeleriyle çok kıymetli bir kültürel mirası var. 12 yıldır sürdürdüğümüz şenliğimizde bu mirası yalnızca hatırlamıyor; üreten, anlatan ve paylaşan Germiyanlılarla birlikte yaşatıyoruz. İki gün boyunca köyümüzün kültürünü, lezzetlerini ve hafızasını paylaşmak üzere tüm komşularımızı Germiyan’a bekliyoruz” dedi.