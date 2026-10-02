Girit Battaniyesi kadın emeğiyle yeniden hayat buluyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Girit (Sedefli) Battaniyesi’ni yeniden yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadın Emeğini Destekleme İşliği’ni (KEDİ), Küçükköy Belediye Hizmet Binası bahçesindeki üretim atölyelerinde ziyaret etti.

Geçmişten bugüne taşınan bu değerli el emeğinin yeniden hayat bulduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Pamuk ve yünün mekikle buluştuğu tezgâhlarda kadınlarımız hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de emekleriyle aile ekonomilerine katkı sunuyor. Üreten, emek veren ve el emeğini geleceğe taşıyan tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Değerli bir el sanatının yeniden hayat bulmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mesut Ergin, atölyelerde kadınların emeğiyle sürdürülen üretimi yakından inceledi. Tezgâhlarda pamuk ve yünün mekikle buluştuğu çalışmaları izleyen Ergin, kadınların hem kültürel mirasa sahip çıktığını hem de üretimleriyle aile ekonomilerine katkı sunduğunu söyledi.