Gökçealan coğrafi işaretli Osmancık üzümü ile şenlendi

Selçuk’un coğrafi işaretli tarımsal zenginliği Osmancık üzümünü daha geniş kitlelere tanıtmak ve katma değerini artırmak amacıyla düzenlenen Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Selçuk’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirler, sabahın erken saatlerinden itibaren şenlik alanını doldurdu.

Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenliğe; Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili Ulaş İsmail Şenol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretim Şube Müdürü Çağdaş Erol, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNCE HASAT SONRA KORTEJ

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, Osmancık üzümünün hasadıyla başladı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, üreticilerle birlikte şenlik hasadını gerçekleştirdi.

Şenlik korteji ise Selçuk Belediyesi Gençlik, Yıldız ve Artemis Bandoları eşliğinde alana giriş yaptı. Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

“OSMANCIK ÜZÜMÜ ÇOK KIYMETLİ”

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenen Osmancık üzümünün üretiminin desteklenmesi ve tanıtılması açısından şenliğin önemine değindi.

Geçmiş yıllarda ekonomik zorluklar nedeniyle düzenlenemeyen Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği’nin bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Efes Selçuk’un dayanışmasıyla yeniden gerçekleştirildiğini belirten Başkan Sengel, “Bu sene itibarıyla bize el uzatan, ricamızı kırmayan, bereketimize bereket katacağına olan inancımızı büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, emektarları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay sayesinde bu şenliği, geçmiş yıllara göre çok daha keyifli ve değerini bilerek yeniden yapıyoruz. Gökçealan gibi bir köyde Osmancık üzümünün coğrafi işaretini uzun uğraşlar sonucu almamızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN EMEĞİNİ TAKDİR ETMEK İSTİYORUZ”

Osmancık üzümünün Gökçealan’a özgü bir değer olduğuna dikkati çeken Başkan Sengel, artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin yaşadığı zorluklara değindi.

Başkan Sengel, konuşmasında, “Çok verimli topraklarda yaşıyoruz. Bu verimli topraklarda üreticinin çektiği zorlukların hepsine vakıf olarak bu şenliği yaparken aslında bunların hepsini takdir etmek istiyoruz. Gökçealan’da bütün üzüm üreticilerinin her geçen gün artan maliyetler nedeniyle ne kadar zorlandığını biliyoruz. Osmancık üzümü çok kıymetli bir üzüm. Yılmadan, usanmadan alnının terini toprağa akıtan, emekten ve doğal yöntemlerden ödün vermeyen, her şeyden öte kıymet katan bütün köylülerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bugün onlar sayesinde buradayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği’nin düzenlenmesinde emeği geçen şenlik komitesine, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar’a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bürokratlarına, belediye emekçilerine teşekkür etti.

Toprağın birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Sengel, “O birleştirici gücümüz ve dayanışmamız daim olsun. Nicelerini hep beraber yapmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ev sahipliğimizde davet ettiğimiz şenlikler gerçekleştirmeyi diliyorum” dedi.

KAYMAKAM ÇAĞLAR: “TOPRAĞIN HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIZ”

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, şenliklerin üreticilerin emeğini taçlandırdığını belirterek, toprağın insan yaşamındaki önemine dikkati çekti. Çağlar, “Dileriz ki tüm üreticilerimiz, tüm çiftçilerimiz yıl boyu koydukları gayretin, emeğin karşılığını almışlardır. Toprak en kıymetli unsur. Toprak yoksa, toprak işlenmezse, toprağın hakkı verilmezse hepimiz açız netice itibarıyla. Toprağa karşı olan teşekkürümüzü sunmaya çalışıyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin, tüm paydaşlarımızın emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olması dileğiyle bugün emeği geçen, bu kadar güzel insanımızı bir araya toplayan tüm paydaşlarımıza, katılımcılarımıza ve destekçilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ŞIRA ATÖLYESİ VE ÜRETİCİ STANTLARI İLGİ GÖRDÜ

Açılış konuşmalarının ardından devam eden Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, şıra yapım atölyesine de ev sahipliği yaptı. Başkan Sengel ve beraberindekiler, şıra yapım atölyesini ve üretici stantlarını gezdi. Özellikle Osmancık üzümünün satışa sunulduğu stantlar yoğun ilgi gördü.

EN GÜZEL OSMANCIK ÜZÜMÜ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Üzüm üreticilerini desteklemek amacıyla düzenlenen şenlik kapsamında En Güzel Osmancık Üzümü ve En Güzel Diğer Üzüm Çeşidi yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalar, üreticilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda En Güzel Diğer Üzüm Çeşidi Yarışması’nda Selenay Şenol birinci, Mehmet Üretmen ikinci, Mehmet Çelik ise üçüncü oldu.

En Güzel Osmancık Üzümü Yarışması’nda ise Gülseren Ovalıoğlu birinci, Yalın Kocazeybek ikinci, Şahin Türkan üçüncü oldu.

ŞENLİK KONSERLERLE SONA ERDİ

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, Pikap Grubu ve Ceren Demirok’un konserleriyle akşam saatlerine kadar devam etti. Müzik ve eğlence dolu anların yaşandığı şenlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.