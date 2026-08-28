Gökhan Günaydın’dan Konak Kent Konseyi'ne ziyaret: 'Demokrasi ve Cumhuriyet için birlikte yol yürüyeceğiz'

YENİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, İzmir programı kapsamında YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, YENİ Parti İzmir İl Yöneticileri ile birlikte Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve çalışma arkadaşlarına ziyarette bulundu.

Kent Konseylerinin kent yönetimindeki etkisinin dile getirildiği programda Günaydın, YENİ Parti’nin kapısının Cumhuriyet değerlerine sahip herkese açık olduğunu ifade etti.

YENİ Parti olarak büyük bir miras devralındığını vurgulayan Günaydın, “Siyaset bir kadro işidir. Kadro doğru olur ve doğru hedefe ilerlerse siyasi hareket de başarıya ulaşır. Bugün Genel Başkanımız, MYK’mız, Parti Meclisimiz, belediye başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte tam olarak bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüş onurlu olmak zorunda; çünkü bu memleket, takvim yapraklarından kan damlayan bir tarihe sahip. Demokrasi, Cumhuriyet, barış ve özgürlük uğruna çok canlar verildi, ağır bedeller ödendi. Geriye bırakılan bu mücadele mirasın kolay kazanılmadığını biliyoruz ve onu kimseye harcatmaya niyetimiz yok” dedi.

GÜNAYDIN: “İKTİDAR NEREYE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORSA DOĞRU YER ORASIDIR”

AKP iktidarının baskılarına karşı direnerek tarihin doğru tarafında yer alınacağını dile getiren Günaydın, “Geçmişte Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarını ve Türkiye’deki tüm ilerici hareketleri baskılamaya çalışan Milliyetçi Cephe yapısı vardı. Bugün de karşımızda benzer bir blok var: AKP, MHP, HÜDA PAR, DSP ve zaman zaman onlara eklemlenen Büyük Birlik Partisi... Demokrasiye ve çoğulculuğa dair ne varsa ortadan kaldırmayı ilke edinen bu anlayışa karşı onurlu bir duruş sergilemek zorundayız. Bize sık sık nerede durmamız gerektiği soruluyor. Nerede durulacağı kişilere göre değil, ‘Tarihsel mücadelenin neresinde olmalıyım’ sorusuyla ve tarihin doğru tarafı seçilerek belirlenir. Bugün iktidar kimi tehdit ediyor, kime çökmeye çalışıyorsa doğru yer tam da orasıdır. Bize konforlu bir muhalefet alanı sunmak istiyorlar: Muhalefetten, halkla buluşmaktan, yoldaşlarımıza sahip çıkmaktan vazgeçersek Ankara’da sorunsuzca oturabileceğimizi; aksi takdirde baskı, tehdit ve fezlekelerle karşılaşacağımızı ihsas ettiriyorlar. Ancak bugün önümüzdeki temel mesele şudur: Cumhuriyet ve demokrasiyle yola devam mı edeceğiz, yoksa monarşiye mi teslim olacağız? Anayasayı ve sınırları tanımayan, kendi vesayetini sürdürmek isteyen bu anlayışa teslim olmayacağız. Kuva-yi Milliye ruhundan gelen mücadele mirasımızı kimseye ezdirmeyeceğiz. Demokrasi ve Cumhuriyet paydasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyebilen herkesi bir parti çatısı altında birleşmeye değil, birlikte yol yürümeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: “SİYASET ADLİYE KORİDORLARINDA YAPILMAZ”

AKP’nin hedefi haline gelerek tutsak edilen isimleri de anan Günaydın, “Önümüzde zorlu bir yokuş var ve biz bu yokuşun henüz yarısındayız. Daha çok engelle ve kumpasla karşılaşacağız. Ancak inançlı ve güçlü bir kadroysak bu yürüyüşü kimse durduramaz. Siyasetçilerin tutuklanmasını asla normalleştirmemeliyiz; siyaset adliye koridorlarında değil, sahada yapılır. Elimizde tuttuğumuz bayrak, sadece bir partinin değil; demokrasinin ve Cumhuriyet'in bayrağıdır. Bu bayrağı tek bir kişi taşırsa, o düştüğünde bayrak da düşer. Ama hep birlikte taşırsak o bayrak asla yere düşmez. Biz bu sorumluluğu hep birlikte üstleniyoruz. Çorum’da, kuyu tipi cezaevinde bulunan Deniz Göktürk ve Sinem Dedetaş başta olmak üzere; Merdan Yanardağ, Fatma Kaplan Hürriyet ve Ekrem Başkan gibi cezaevindeki ve mücadeledeki tüm arkadaşlarımızın selamlarını iletiyorum. Deniz Göktürk’ün sözleriyle bitirmek isterim: Salın bizi! Siz salmazsanız, biz bu memleketi size saldırtacağız. Çünkü bu memleketin sahibi millettir” diye konuştu.

BAŞKAN GÜÇ: “KENT KONSEYLERİ DEMOKRASİYE KATKI SUNUYOR”

Kent Konseylerinin kentteki önemli demokratik platformlardan biri olduğunu belirten YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, “Değerli Grup Başkanvekilimize ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Sabah saat 11’den beri kendisini biraz koşturuyoruz ama sağ olsun bizi kırmadı. Kent Konseyimiz de kentteki demokratik platformlar arasında çok kıymetli işler yapıyor, kendilerine destekleri için teşekkür ederim. Biliyorsunuz, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’mıza doğru ilerliyoruz. Bu vesileyle bu akşam Gençlik Kollarımızla, bu süreci anlatıp gençlerin sorularını yanıtlayacağımız bir söyleşi düzenliyoruz. Hepinizi bekleriz” şeklinde konuştu.

MUTLU: “ODANIN EFSANE BAŞKANIYDI”

Günaydın’ın YENİ Parti’deki varlığının kendilerine güç verdiğini aktaran Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Gökhan Başkanı uzun yıllardır tanırım; Ziraat Mühendisleri Odası’ndaki efsane başkanlığı döneminden beri kendisini hep gururla izledik. Önceden CHP’de, şimdi de bizim partimizde bilgi birikimi, entelektüelliği, nezaketi ve hitabetiyle bize güç katıyor. ‘İyi ki birlikteyiz, iyi ki yol arkadaşımız’ dediğimiz bir başkan vekilimiz. Kendisine ve partimize bu yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

MUMCU: “GÜNAYDIN BİZE ÇOK DESTEK OLDU”

Günaydın’ın geçmişten bu yana devrimci kişilere hep destekçi olduğunu belirten Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, “Yaklaşık 15 yıldır tanıdığım yol arkadaşım Gökhan Günaydın’a ‘Evine hoş geldin’ demek istiyorum. Kendisiyle yollarımız Devrimci 78’liler Federasyonunda da kesişti. 12 Şubat’ta kaybettiğimiz bir arkadaşımızın cenaze sürecinde ve federasyon çalışmalarımızda bize çok büyük destek oldu. Ayrıca CHP masasında sunduğu katkılar için de kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.