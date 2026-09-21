Göktepe’de kültür ve dayanışma 12’nci kez buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği 12. Geleneksel Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği, Menteşe’nin Göktepe Mahallesi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Her yaştan vatandaşın katıldığı şenlikte, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Yöre kültürünün yaşatılması, kuşaklar arası aktarımın güçlendirilmesi ve dayanışma kültürünün sürdürülmesi amacıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Muğla Vali Vekili Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şenliğin gerçekleştirilmesine teknik, lojistik ve sanatsal destek sağladı. Programda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Konservatuvar Halk Dansları Bölümü de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sanatçı desteği kapsamında ise Selcan Kökcan Şahin sahne alarak şenlik katılımcılarıyla buluştu.

GÖKTEPE’DE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA BİR ARADA

Kortejle başlayan şenlikte, yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu. Gün boyunca halk dansları gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklerle Göktepe’nin kültürel değerleri yaşatılırken, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin, şenliğe katılanlara ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Burası benim memleketim. Sizlerin de bugün bu şenlikte bizlere eşlik etmesi bizim için çok değerli. Belki Muğla merkeze, Menteşe’ye mesafe olarak uzağız ama birbirimize kalben yakınız. Emeği geçen tüm kurumlara destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göktepe’nin Menteşe’nin köklü geçmişe sahip mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise "Bize ait çok kıymetli değerlerimiz var ve bu değerleri korumamız gerekiyor. 12 yıldır bu geleneği aralıksız yaşatıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

"GÖKTEPE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN ÖRNEK BİR MAHALLE"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın daha önceden planlanan yurt dışı programı nedeniyle şenliğe katılamadığını belirterek, Başkan Aras’ın katılımcılara selam ve saygılarını ilettiğini söyledi. Yılmaz, "Bu yıl 12’ncisini düzenlediğimiz Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği’ni yıllardır sürdürebilmek; kültürümüzü korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek adına elini taşın altına koymak çok kıymetli. Göktepe, kültürünü yaşatabilen ve ortak toplumsal hafızasını koruyabilen örnek mahallelerimizden biri" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça ise şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliğe sahip çıkan Göktepelilere teşekkür etti. Tahça, "Bu yıl 12’ncisini düzenlediğimiz şenliğimizde emeği geçen, şenliğimize ve kültürümüze sahip çıkan tüm Göktepelilere teşekkür ediyorum. Şenliğimiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Göktepe Şenliği’nde konuşan Muğla Vali Vekili Ali Edip Budan ise şenliğe ilk kez katıldığını belirterek, "Sizler için 12’ncisi, benim için ise ilki olan Göktepe Şenliği’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Menteşe Kaymakamı olarak Sayın Valimizin selamlarını da sizlere iletiyorum. Kültürümüzü, değerlerimizi ve memleketimizi çocuklarımıza, gelecek kuşaklara anlatabilmek çok değerli. Bu şenlik de bunun en güzel örneklerinden biri" ifadelerini kullandı.