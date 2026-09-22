Goran Bregović, Sardes Antik Kenti’nde Manisalılarla buluşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını sanatın evrensel diliyle buluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Balkan müziğinin tanınan sanatçısı Goran Bregović, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Sardes Antik Kenti’nde sahne alacak.

Balkanların güçlü ritimlerini farklı kültürlerin ezgileriyle buluşturan Bregović’in müziği, binlerce yıllık Sardes’in tarihi atmosferinde dinleyicilerle buluşacak. Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes, bu özel geceyle birlikte Manisa’nın kültürel mirasının yanı sıra uluslararası sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

BAŞKAN DUTLULU’DAN KONSERE DAVET

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm Manisalıları Sardes’te gerçekleşecek konsere davet ederek, kentin tarihi değerlerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Dutlulu, "Manisa’mızın binlerce yıllık tarihine sahip çıkan, bu eşsiz mirası tüm dünyaya tanıtacak etkinliklere önem veriyoruz. Lidya uygarlığının başkenti Sardes, 3 Ekim’de dünya müziğinin önemli isimlerinden Goran Bregović’i ağırlayacak. Tarihin izlerini taşıyan Sardes’in eşsiz atmosferinde, Balkanlar'ın güçlü müzikleriyle buluşacağız. Bu özel gecede tüm hemşehrilerimizi Sardes’e davet ediyorum. Gelin, Manisa’mızın tarihini, kültürünü ve sanatını hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserin biletleri, 19 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 11.00 itibarıyla "Biletinial" platformu üzerinden oturum açılarak temin edilebilecek.