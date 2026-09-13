Göz Göz iki kez öne geçse de Alanya'da beraberliğe razı oldu

Kendi evindeki iki maçı da kaybedip dört haftada alabildiği 1 puanda kalan Göztepe, Ozan Ergün'ün düdük çaldığı 5. hafta maçında deplasmanda C. Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir'in sarı kırmızıları iki kez öne geçtiği maçta 1 puana razı olarak 2 puanla ligin dibine demir attı.

Göztepe'de Gaziantep FK maçı sonrasındaki saçma sapan açıklamaları sonrasında kadro dışı bırakılan Luka dışında cezalı Ogün ile sakat olan Sonko, Godoi, Miroshi, Gökdeniz de kadroda yer almadı. Stoilov bu tabloda şu 11'i tercih etti: Arda Özçimen-Taha, Ege, Bokele-Arda Okan, Matos, Rhaldney, Antunes, Akonnor-Juan, Henrique.

İLK YARIYI ÖNDE KAPAYAN GÖZTEPE BERABERLİĞE RAZI OLDU

22'de Juan'ın sarı kart gördüğü ilk yarıyı Göz Göz 28'de Rhandley'in kaydettiği golle 1-0 önde kapadı.

Stoilov'dan 60'ta iki değişiklik geldi; Antunes ve Henrique'i dışarı alırken, Efkan ve Janderson'u içeri attı. Ancak ikinci yarıya gol arayışıyla başlayan ev sahibi ekip aradığı golü 63'te Fernandes'le buldu;1-1. 73'te Juan, Göztepe'nin kazandığı penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi. Ancak iki dakika sonra Makouta kaydettiği golle skora yeniden eşitlik getirdi; 2-2. 79'da Göztepe'den iki değişiklik daha geldi; Juan ve Matos çıktı, Armstrong ve Anjorin girdi. 4 dakikalık uzatma öncesinde Göztepe'de ilk maçına çıkan Bekir, Rhandley'in yerine girdi.

Uzatmada başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

DEFANSTAKİ SAKATLAR ÇABUCAK İYİLEŞMEZSE GÖZ GÖZ'ÜN İŞİ ZOR

Göztepe, gol atıyor, ancak kadrodaki eksikler nedeniyle de daha fazlasını kalesinde görüyor. İlginç bir istatistiği var Göz Göz'ün; geçen sezon ligin en az gol yiyen ikinci takımıydı şampiyon GS'den sonra. Şimdi 5. hafta sonunda yediği 13 golle ligin en çok gol yiyen takımı! Göz Göz ligin dibinde olsa da attığı 9 ile ise ligin en çok gol atan dòrdüncü takımı! Defanstaki Sonko ve Godoi'nin çabucak iyileşmesi ilaç olacak. Ancak bu iki oyuncu haftaya da yok.

Sarı kırmızılılar haftaya evinde 9 puanlı Rizespor ile karşılaşacak. Umarım defans bloku çok iyi çalıştırılıp hazırlanır, ev sendromu da aşılarak ilk 3 puanıyla tanışır ve tırmanışa geçer. Stoilov, Rizespor karşısında stoperlere çok iş düşürmeyecek şekilde rakip atakları ikinci bölgede kesecek bir oyun planı tercih etmeli. Tribünün de takımı kucaklayıp desteklemesi, "12. adam" rolünü iyi oynaması gerekiyor. Göztepe'nin en önemli kozu olan tribüne uzun lig maratonu boyunca takımın gereksinimi var. Taraftar iyi günde de kötü günde de takımının yanında olursa herşey daha güzel olur.