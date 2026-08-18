Göz Göz Sonko ve Bokele'yi aradığı zor deplasmanda galibiyeti kaçırdı

Göztepe, 1960'lı yıllardaki efsane teknik direktòrü Adnan Süvari'nin adını taşıyan Trendyol Süper Lig 2026-27 sezonunun ilk maçında cumartesi akşamı deplasmanda geçen sezonu hemen altında yedinci sırada tamamlayan Samsunspor ile karşılaştı. Nefesleri kesen maçta top tam altı kez filelerle buluştu; Göz Göz iki kez öne geçtiği maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Göztepe'de son Trabzonspor dostluk maçında forma giyen defans hattının belkemiği Sonko ve kaptan Bokele sakatĺıkları yüzünden kadroda yer almazken transferdeki bilinmezlikleri süren Dennis de kadroda yer almadı fakat Juan kadroda yer alsa da kulübede kaldı.

Stoilov şu 11'i sahaya sürdü: Luka-Taha, Godoi, Ege-Arda, Matos, Antunes, Miroshi, Chernı-Armstrong, Henrique.

Samsunspor'da yeni transferler kadroda yer almazken Göztepeli eski iki isim Yalçın ve Celil maça ilk 11'de başladı.

İLK YARIDA ÜÇ GOL

Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maça Göztepe önde baskıyla başladı ve nitekim daha 3'te soldan uzun taç atışında topu önünde bulan Matos sert bir plase ile uzak köşeden Okan'ı avladı; 1-0.

Samsunspor, ilk yarı ortalarına doğru maçta reaksiyon vermeye başladı. 29'da Sağlam, uzun VAR incelemesi sonucunda pozisyonu monitörden izleyip penaltıya hükmetti. Ege'nin ceza alanı içinde ikili mücadele sırasında top eline değmişti, penaltı ağır bir karardı. Moundilmandji Luka'yı terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi. Devre biterken 43'te Mendes'in sağdan yerden çıkardığı topa gelişine plaseyle Emre takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarıda 7 korner kullanan Göztepe, sadece 1 korner kullanan ev sahibine 2-1 yenik olarak soyunma odasına gitti.

ÜÇ GOL DE İKINCİ YARIDA

İkinci yarıya iki takım da aynı 11 ile başladı. 46'da Göz Göz Arda'nın yine uzun taç atışında beraberlik sayısını buldu; topu önünde bulan Armstrong topu filelere gönderdi; 2-2.

51'de maçın en iyilerinden Celil'in uzaktan sert şutu üst direkte patlarken sarı kırmızılılar şanslıydı. 56'da Samsunspor VAR incelemesi ve izleme tavsiyesi ardından haybeden bir penaltı daha kazandı! İkili mücadeleyi kazanan Godoi'nin topla ilerlerken eli hafifçe hem de arkasındaki Moundilmandji'ye değmişti sadece!... Fakat bu kez Moubdilmandji penaltı vuruşunu üst direğe nişanladı.

60'da Stolilov'dan dört müdahale birden geldi; Antunes, Matos, Henrique ve Armstrong'un yerine Efkan, Rhadlney, Juan ve Janderson oyuna dahil oldu. Efkan, 65'te solda altı pasın köşesinden kalabalık defansın üzerinden aşırtma vuruşla Göz Göz'ü yeniden öne geçirdi; 3-2. 77'de Efkan'ın frikiğine Ege'nin kafasını Okan çizgide bloke etti. 79'da Göztepe maçı koparacak mutlak golden oldu; Juan fırsatçılığını konuşturup aldığı topu ileri çıkan Okan'ın üzerinden aşıramadı. Atamayana atarlar; hele ki son bölümlerde topu ileri taşıyamayıp oyunu kendi kaleniz çevresinde kabul ederseniz.. Celil 90'da Göztepe'nin baskı yediği anlarda geriye çıkarılan topu 23 metreden uzak doksana taktı; 3-3. 91'de Okan yerini Ogün'e bıraktı. Maçı yine de Göz Göz önde bitiriyordu az daha; zor olanı yapan Efkan 93'te kolay olanı yapamadı ve kaleciyle karşı karşıya topu yakın mesafeden dışarı attı.

İLK HAFTADA MÜCADELE DOLU YÜKSEK TEMPOLU BİR MAÇ; GÖZTEPE'NİN RÖNTGENİ

Adnan Süvari Sezonu'nun ilk hafta kapanış maçında Göztepe de Samsunspor da yüksek bir mücadele sergiledi. Altı gol yanında direklerden dönen ve bu da kaçar mı denilen gol pozisyonlar da vardı. Göztepe'de Stoilov 60'ta dört değişiklik birden yaparak oyunu domine etti. Fakat 3-2'yi bulduktan sonra oyuna alınan zinde oyunculara rağmen takımın geriye yaslanmasına müdahale edememesi ise eksi yazdı. Göz Göz'de müzmin hastalık son vuruş sıkıntısı devam ediyor. Yeni transferlerden kaleci Luka henüz tutuk. Nitekim uzaktan da goller yedi. Forvet Henrique zayıf, skor yanında oyuna da katkısı yetersizdi. Stoilov neden onunla başladı Juan ve Janderson varken? Bokele ve Sonko'nun yokluğunda Ege elinden geleni yaptı ve bu takımda gereken zamanlarda süre alabileceğini gösterdi. Antunes'in ayakta kalması ve duran toplar dışında da forvete katķı sunması gerekiyor. Arda dün akşam vasatı aşamadı, daha iyi bir Arda, daha iyi Göztepe demek olacaktır.

KADİR SAĞLAM'DAN GÖZ GÖZ'E İKİ SAĞLAM NEGATİF JEST!

Maçın orta hakemi eyyamcı VAR'a ayak uydurdu ve iki penaltı uydurdu! İlkinde yakın mesafede ikili mücadele ortamında Ege'nin pozisyonunda... Top ele çarpıyor, hem de hafif ve yön değiştirme bile yok... Bòyle penaltı olmaz! İkincide, Godoi ikili mücadeleyi kazanmış ve topu önüne katmış ilerlerken eli arkasındaki rakibine istem dışı hafifçe değiyor, oyuncu tokat yemişçesine profesyonelce kendisini yere atıyor! Kadir Sağlam'ı bakalım MHK birkaç hafta dinlendirecek mi, yoksa bilakis ödüllendirip haftaya yine maç mı verecek? Hakemler de VAR da emeğe saygı duymalı, önkabul ve önyargılarını bir kenara bırakarak pozisyonları değerlendirmeli.