Göz Göz'ün hazırlık maçları, Sepil'in açıklamaları

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, 13 Temmuz Pazartesi günü ilk özel maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya geldiği maçta her iki yarıda Armstrong ve Juan'ın attığı gollerle 2-0 ile kazandı. Göztepe ilk yarıya şu 11 ile çıktı: Arda-Taha, Sonko, Ege-Ogün, Rhaldney, Musah, Matos, Chernı-Janderson, Armstrong.

Stoliov, ikinci yarıda ise şu 11'i sahayasürdü: Arda Özçimen- Bokele, Godoi, Musah- Arda Okan Kurtulan, Efkan, Janderson, Miroshi, Guilherme- Henrique, Juan.

Stoilov, 2-0'dan sonra kadrodaki U 19'dan gelen oyunculara da şans verdi.

SLOVENYA KAMPINDA OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

26 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek olan Göz-Göz, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy, 23 Temmuz'da da bir başka Ukrayna takımı Zorya Luhansk ile ve son olarak 26 Temmuz'da NK Rudes ile hazırlık maçı oynayacak.

BOUAJİLA, GELİŞİM İÇİN MUĞLASPOR'DA

Göztepe, geçtiğimiz Haziran ayında bonservisini aldığı 19 yaşındaki Tunuslu forvet Salem Bouajila'yı, gelişimini sürdürmesi amacıyla 1 yıllığına 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiraladı. Bu kiralama, Göztepe ile Muğlaspor arasında bir süre önce imzalanan stratejik ortaklık ve iş birliği protokolü kapsamında gerçekleşti.

​Salem Bouajila, geride kalan sezonda U19 takımıyla çıktığı 19 karşılaşmada 14 gol atarak play-off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuş ve sarı kırmızılıların UEFA Gençlik Ligi vizesi almasında önemli rol oynamıştı. Genç golcü, geçtiğimiz sezon A takımla da 4 resmi maçta süre bularak tecrübe kazanmıştı.

Slovenya kampında açıklamalarda bulunan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Bouajila'nın kiralanması ve iki kulübün işbirliğine ilişkin olarak da şöyle konuştu:

"Yapılanmanın önemli bir aşaması da Muğlaspor'la olan iş birliği oldu. U19 takımımız UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Burada 3 genç yabancı oyuncumuz vardı, yerli futbolcularımız var. Bunun sonucunda bu futbolculara ciddi bir ilgi oluştu. Özellikle gollerimizi atan Salem Bouajila ön plana çıktı. Kendisini Muğlaspor'a verdik. Muğla zaten benim babamın doğduğu şehir. Muğlaspor'a çok katkılar verdik. Sempatimin olduğu şehir bunun devamı olarak da Muğlaspor'u hep izledim. Muğlaspor'la iş birliği yapacağız. Çünkü 1'inci Lig'de oyuncu oynatma şansı da var. Dolayısıyla bu zaten bizim istediğimiz bir durumdu. Ancak Muğlaspor kesinlikle pilot takım olmayacak. Onlar da kendi yollarına bakacak."

Sepil'in açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar da şöyle:

ALTINORDU İLE NE OLDU?

Sepil, Altınordu ile diyaloğa ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Altınordu ve başkan Seyit Mehmet Özkan benim için çok değerli. Uzun zamandır yarışmacılıktan çekilmek istiyorlardı. Biz de kendileriyle görüştük ama 2'nci Lig'de yabancı oyuncu oynatmamız imkansız. Sadece Türk oyuncular oynayabilecekti."

GÖZTEPE'NİN FİNANSAL DURUMU

"Finansal olarak iyi durumda olduğumuzu zaten söylemiştik. Transferde limitimiz yok. O yazı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Federasyon bunu da belgeledi. Başka kulüpler ne durumdadır bilmiyorum. Borçsuz belgesini biz aldık. Bunu başaran tek kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Göztepe'nin geleceğini hazırlarken bunu adım adım yapıyoruz ve doğru şekilde yapıyoruz."

GÖZTEPE OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK ŞANS"

"Biz paraları Göztepe'nin büyümesi için harcayacağız. Akademimiz için harcayacağız. Oyuncu transferinde yeterince para harcamadığımıza dair eleştiriler gelebiliyor. Ben o kanıda değilim. Bizim maaş konusunda bütçemiz diğer takımlara göre düşük. Bunun sebebi de oyuncularımızın Göztepe'ye daha düşük maliyetle gelmesi. Yarı fiyata yabancı oyuncu getirebiliyoruz. Elbette bonservislere para vermekten de çekinmeyiz. Bizi 3-4 milyon eurolar ürkütmüyor. Göztepe'ye gelen oyuncunun hayalleri çok büyük. Gelen ister Türk olsun ister yabancı, Premier Lig hayali kurabiliyor. Emersonn bunu başardı belki Romulo da Premier Lig'e gidecek. Juan da gidebilir. Göztepe oyuncular için büyük şans. Kulüpler de oyuncularını Göztepe'de değerlendirmek istiyor."

TESİSLEŞME SÜRECİ

"Hedefimiz mevcut Urla'daki tesislerimizi akademiye bırakmak. A takım için daha detaylı daha büyük tesis yapmak. Eleştiriler geliyor, 'Paranız var neden yapmıyorsunuz?' diye. Biz yıllardır bunun peşindeyiz ama bir süreç yürüyor. Kolay bir iş değil. Şu an tesisimizin bize tahsisi ile alakalı bir sorun kalmadı. Belediye izinlerinin bitirilmesi gibi süreçler var. Geçmişte bir ders aldık Torbalı'da. Ne yaptık? İş bitti dedik. Hatta imalata başladık. Ancak planlamaya uygun değil diye iş iptal oldu. Ama taraftarımız şunu diyecek, 'İyi ki Torbalı olmamış' diyecek. İtiraz alanı bırakmadığımız noktada tesislerimizle ilgili açıklama yapacağız. Arazinin tahsisiyle ilgili süreç tamamlandı ama alınması gereken izinler olacak."