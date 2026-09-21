Göztepe, atıyor ama kolay yemeyi de sürdürüyor

Bu sezon evindeki iki maçı da kaybeden ve 6. haftaya 2 puanla ligin dibinde giren Göztepe, dün akşam evindeki üçüncü maçta Oğuzhan Çakır'ın yönetiminde 9 puanlı Ç. Rizespor ile karşıya geldi. Göz Göz, uzun süre önde götürdüğü maçta son bölümde geriye düştü ancak uzatmada kazandığı penaltıyı gole çevirerek beraberliğe ulaştı ve evindeki üçüncü maçta puanla tanıştı.

Göztepe'de sakatlığı süren stoperler Sonko, Furkan, Godoi ile kadro dışı kalan Luka ile Miroshi kadroda yer almadı.

Hafta içinde yönetim tarafından taltif edilerek, ilk 5 haftada alınan başarısız sonuçlara karşın sözléşmesi 2027-28 sezonunu da kapsayacak şekilde uzatılan Teknik Direktòr Stoilov, Göz Göz'ü şu 11 ile sahaya sürdü: Arda Özçimen-Taha, Ege, Bokele-Arda, Rhandley, Matos, Henrique, Akonnor-Janderson, Juan.

İLK YARIDA GEÇEN SEZONU ANDIRAN PARLAK BİR GÖZ GÖZ İZLEDİK

Göztepe maça hızlı girdi. Önde basan ve rakibi hataya zorlayan, atak üzerine atak geliştirerek rakibe zor anlar yaşatan sarı kırmızılılar maçın hemen başında golü de buldu. 3'te Arda sağdan götürdü ve içeri çıkardı, Akonnor'un nefis şutu uzak direkten dònerek Arda'nın önüne düştü; onun yakın direk dibine plasesi ağlarla buluştu: 1-0. 16'da Arda Okan sarı kart gören oyuncu oldu. 17'de Bokele ileri çıkıp götürdüğü topu Janderson'a uzattı, onun içeri kestiği topu Bokele altı pastan zoru başarıp üstten dışarı atarak takımını ikinci golden etti! 18'de Göztepe'den sarı kart gören oyuncu Matos oldu. 35'te Ege'nin dokdurduğu topa Janderson'un kafası Fofana'da kaldı. 38'de Akonnor'un soldan kullandığı frikikte Taha'nın kafa vuruşu Fofana'da kaldı. 42'de Göz Göz rakip kaleye etkili geldi; ceza alanı içinde önce Juan, sonra Rhandley'in sert gollük şutlarını günün başarılı ismi Fofana çelmeyi başardı. Bir dakika sonra da Janderson'un ceza alanında çektiği şut Fofana'da kaldı. Devre Göztepe'nin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA 3 GOL VE EŞİTLİK

Göztepe, ikinci yarıya da etkili başladı. 51'de Juan'ın kestiğı topa Janderson'un kafası Fofana'da kaldı. 53'te Rhandley'in sert şutu defansa çarpıp direkten geri gelirken konuk ekip şanslıydı. 58'de Ç. Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan üç hamle birden geldi. Ahmet Kutucu'nun oyuna girmesiyle inisiyastif rakip ekibe geçti. Stoilov 66'da Henrique-Efkan, Matos-Anjorin değisikliği ile yorulan Göz Göz'ü diri tutmaya çalıştı. 69'da sarı kart gòren isim Rhandley oldu. 70'te ise Ç. Rizespor aradığı golü buldu; İbrahim ceza alanında kalenin tam karşısında şutunu çekerken Göz Gòz defansı geç müdahale etti; 1-1. 72'de Arda Özçimen'in üst üste iki kurtarışı geldi; yakın mesafeden iki şutu da çıkarmayı başardı. 74'te Rhandley-Antunes, 76'da Göztepe'nin iki forveti Juan ve Janderson çıktı, Bekir ve Armstrong oyuna girdi. 79'da Armstrong'un ceza alanında çaprazdan gollük şutunu Fofana çeldi. Bu dakikada aarı kart Bekir'e çıktı. Bir dakika sonra Rizespor'u öne geçiren gol geldi; kalabalık içinde Doicaru skoru 2-1'e getirdi. 85'te Taha sarı kart gördü. Uzatmada Göztepe'nin beraberlik golü geldi; Bekir'e ceza alanında yapılan sert müdahale sonucu hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Efkan topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderip skoru 2-2'ye getirdi.

GÖZ GÖZ'ÜN DEFANSTAKI HANDİKAPI VE SON VURUŞ SIKINTISI

Gòztepe, haftalardır defanstaki erken sakatlıkların acısını çekiyor. Ç. Rizespor karşısında da öne geçmesine karşın kalesinde gördüğü iki gole engel olamayarak geriye düştü. 1-0, önde olsanız da tehlikeki bir skor. Kendi evinizde onca pozisyon yakalasanız da ikinci golü bulamazsanız kalenizde gol görmeniz mümkün. Nitekim öyle de oldu, atamayana attılar! Neyse ki uzatmada gelen penaltıyla sarı kırmızılılar evindeki üçüncü maçtan hiç olmazsa 1 puanla ayrıldı. Ç.Rizespor karşısında Göztepe'de ilk 60 dakika hemen herkes görevini yaptı diyebilirim. Maçın tamamında Arda Okan, Akonnor, Rhandley, Juan ve Janderson yüksek mücadeke gücü ve oyuna katkılarıyla öne çıkan isimlerdi. Stoilov ve ekibinin takımdaki özgüven eksikliğini, son vuruş sıkıntısını gidermesi gerekiyor. İki haftalık milli arada artık iyiléşen defanstaki sakatların takıma katılmasıyla birlikte de Göztepe'nin kendini bulma sürecinin başlamasını umuyorum. Tabii taraftarın da bu kötü dönemin aşılmasında olumlu katķıda bulunması beklenir. Yönetim ve teknik heyet hatalar yapmış olabilir... Bazı futbolcular beklenen performansı henüz gösteremiyor olabilir... Maç sırasında tribündeki protestoların olumsuzlukların aşılmasına katķıda bulunmayacağı, tam tersi etki edeceği açıktır. Biraz sabretmek şart. Tabii camia, taraftar eleştirir, yol gösterir... Yapıcı eleştiri yararlıdır da. Ancak, protesto başka bir şeydir ve yarar getirmez.

MİLLİ ARA SONRASI 2 DEPLASMAN

Göz Göz, milli ara sonrasında Eyüpspor ve Kocaelispor deplasmanlarına gidecek. Bu iki maçtan puanlar alması ertesinde evindeki Çorumspor maçını da kazanarak orta sıralara doğru tırmanışa géçmesi sürpriz olmayacaktır. Bu arada Arda Okan A Milli Takım kadrosuna neden çağrılmadı, anlayabilmiş değilim. Arda'nın milli formayı giymesi için daha ne yapması gerekiyor?