Göztepe'de gelişmeler

Göztepe, 8 Temmuz'da sağlık kontrolleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki bir haftalık çalışmalar sonrasında Slovenya kampına geçerek 9 Temmuz'dan itibaren çalışmalarını Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürüyor. Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de takımı Slovenya kampında yalnız bırakmadı.

JEH GİTTİ, SONKO GELDİ

Öteyandan transfer çalışmaları da kampla birlikte sürüyor. Geçen sezon ortasında takıma katılan ancak bekleneni veremeyen Jeh, satın alma opsiyonuyla Sırbistan takımı FK Partizan’a kiralandı.

Sarı kırmızılıların son transferi ise Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg. Bu oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 6 Haziran 1996 tarihinde İsveç’te dünyaya gelen Sonko, kariyerinde son olarak Yunanistan Süper Lig 1 ekiplerinden Aris forması giydi.

SEPİL, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ

Bu arada Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili oldu. Başkanlığa Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan getirildi. Türk futbolunda Göztepe'yi 14 yıl aradan sonra devraldığı sürede yeniden gündeme oturtan ve Sports Republic işbirliği ile Süper Lig'de üst sıraları zorlayan bir takıma dönüştüren Sepil'i Göztepe'yi onore eden bu göreve seçilmesinden dolayı kutluyorum.

GÖZ GÖZ İLK HAFTA SAMSUNSPOR DEPLASMANINDA

Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Göz Göz, ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bir sonraki hafta ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Üçüncü haftada ise İstanbul'da son dört sezonun şampiyonu GS ile oynayacak.

2026-27, "ADNAN SÜVARİ SEZONU" OLMALI

Fikstür çekiminde 2026-27 sezonunun adına ilişkin başkan vekili Mecnun Otyakmaz bir açıklama yapmadı. Ancak, sezon başlamadan önce bu sezonun adının "Adnan Süvari Sezonu" olarak açıklanmasını bekliyoruz. FB, GS, BJK'dan isimlerin, Trabzonspor'dan da iki ismin adının verildiği sezonlara futbolun ilk oynandığı kent İzmir’den bir isim çok yakışacak. TFF, bu ismi İzmir’den esirgememeli. İzmir’in yöneticilerinin; Vali Dr. Elban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay’ın; İzmir milletvekillerinin, sivil toplumun bu hususta TFF'ye çağrı yapması ne iyi olur. 2014-15 sezonunda başlayan ve 2019-20'de ara verilip 2021-22'de bir kaza sonucu yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adının verildiği sezon ismi uygulamasında geçen sezonun ismi de yaşamıni yitiren eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz olmuştu.