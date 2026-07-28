Göztepe'de üçüncü etap hazırlık dönemi

Süper Lig'de geçen sezonda Avrupa hedefini kıl payı kaçıran Göztepe, bu sezon hedefine ulaşmak için sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Transferde defans, orta alan ve forvette gereken mevkilerde nokta isimleri takıma kazandıran yönetim, takımın iskeletini de önemli ölçüde korudu. Aynı teknik kadroyla da devam eden Göztepe, bu açıdan da önümüzdeki sezona güvenle giriyor. 8 Ağustos'ta Göztepe Gürsel Aksel'deki Göztepe-Trabzonspor maçıyla jübilesini yapacak olan kaptan İsma Köybaşı da yeni sezonda teknik ekipte yer alacak.

SLOVENYA KAMPI VERİMLİ GEÇTİ

İlk olarak Temmuz'un İlk haftasında Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sezonu açarak bir hafta süreyle burada çalışan sarı kırmızılılar 7-26 Temmuz arasında da iki haftalık Slovenya kampına geçti ve çalışmalarını burada sürdürdü. Sport Republic'in sahibi Dragon Solak, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Başkan Rasmus Ankersen takımı Slovenya kampında yalnız bırakmadı.

Göztepe, Slovenya kampının süresi içinde beş de hazırlık maçı oynadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, bu maçlarda ideal 11'ini ve hamle oyuncularını bulmaya çalıştı. Aynı zamanda takımda kalacak ve kiralık gidecek veya bonservisi ile başka takımlara gidecek oyuncuları belirlemeye odaklandı. Bazı genç isimler takımda kalacak gibi gözüküyor. Bazıları ise U 19'a dönecek veya deneyim için kiralık gönderilecek oynayabileceği takımlara.

DENNİS VE JUAN VEDA EDECEK GİBİ

Öte yandan, Dennis ve Juan'ın (bir maçta oynadı başta) hazırlık maçlarında koruma kaygısıyla forma giymemesi, bu oyuncuların yurt dışı transferinin göstergesi. Sanırım Göztepe bu iki yıldızı ile vedalaşarak önemli bir gelir elde edecek. Bir kalecinin ise rekabet ortamı oluşması kaygısıyla transferi gündemde.

TAKIM URLA'DA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR, KADRO ŞEKİLLENİYOR

Göztepe kafilesi geçtiğimiz pazar İzmir’e döndü ve kısa bir molanın ardından çalışmalar Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başladı. Lig başlamadan bir hafta önce iç ve dış transferlerin tamamlanması, kadronun 26 oyuncuyla şekillenmesi bekleniyor. Yeni sezonda kaptanlık pazubandı Bokele'nin kolunda olacak. İki Arda ile Bokele, Chernı, Miroshi ve Taha; yeni transferlerden ise defansta Sonko, orta alanda Matos ve forvette Armstrong ilk 11'deki isimler olacak gözüküyor. Ogün bu sezon sağ ve sol kanatta oynayabilen kimliğiyle takıma çok katkıda bulunacak bir hamle oyuncusu olacak. Godoi de defansta deneyimi ile önemli bir hamle oyuncusu olacak. Kendine iyi baktığı ve sakatlanmadığı sürece Antunes'ten daha verimli ve katkısının arttığı bir sezon bekliyorum. Forvette ve orta alanda rekabet olumlu bir hava doğuracak ve kenarda kalan oyuncular da hamlelerde çok işe yarayacak. Göz Göz'ün bu sezon hamle sıkıntısı olmayacak.

5 HAZIRLIK MAÇINDA 4 GALİBİYET 9 GOL

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı beş maçta yenilgi yüzü görmedi, sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Maçların tamamında kalede Arda Özçimen görev yaptı. Arda, iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 9 gol kaydeden sarı kırmızılılar kalesinde sadece 3 gol gördü.

13 Temmuz'da Göztepe, Hırvatistan takımı HNK Gorica'yı 2-0 ile geçti, golleri Armstrong ve Juan kaydetti. İkinci maçta Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy ile karşılaşan Göz Göz, Sonko ve Cherni'nin golleri ile yine 2-0 galip geldi. Göz Göz, üçüncü maçında BAE'den Al Dhafra FC'yi rakibin kendi kalesine attığı gol yanında Guilherme'nin golüyle 2-i ile; dördüncü maçında da Ukrayna ekibi FC Zarya Luhansk'ı Armstrong'un iki golüyle aynı skorla geçti. Göz Göz son maçında ise Hırvatistan ekibi NK Rudes ile 1-1 berabere kalırken gol Ege'den geldi.