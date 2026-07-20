Göztepe'nin hedefi bu sezon şeytanın bacağını kırıp Avrupa’ya gitmek

Göztepe, 26 Temmuz'a kadar kalacağı Slovenya kampında antrenmanlarının yanında hazırlık maçlarını da sürdürüyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 2 GOLLÜ GALİBİYET SERİSİ

Göztepe, ikinci hazırlık maçında da FC LNZ Cherskasy'yi her iki yarıda Sonko ve Cherni'nin attığı gollerle 2-0 ile geçmeyi başardı. Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ise dün Al-Dhafra FC ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu maçı da önceki maçlarda olduğu gibi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 önde tamamladı. İlk golü Cherni'nin kestiği topu rakip defansın kendi kalesine attığı golle bulan Göz Göz'ün ikinci golünü Guilherme kaydetti. Göztepe, Slovenya'da bir hazırlık maçı daha yapacak.

Göztepe, 26 Temmuz sonrasında lig başlayana kadar çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürecek. Bu süre zarfında belki sadece bir kaleci transferi daha söz konusu olabilir ancak başka mevkiler için transfer noktalanmış gözüküyor. Tabii genç oyunculardan kimlerin A Takım kadrosuna dahil edileceği, belki kimlerin deneyim için kiralık verileceği de bu süre zarfında Stoliov'un raporlarına göre belli olacak.

Göztepe'nin yüzde 70 hissesini kontrol eden Sport Republic'in sahibi Dragan Solak da geçen günlerde Sportif Direktör İvan Mance, teknik heyet ve futbol takımını bir akşam yemeğinde ağırladı. Solak'ın yemekte Göztepe forması giymesi dikkatten kaçmadı. Başkan Rasmus Ankersen ile Onursal Başkan Mehmet Sepil de Slovenya kampının ilk günlerinde takımla birlikte olmuş ve basına açıklamalar yapmıştı.

İLK 11 VE HAMLE İSİMLERİ HEMEN HEMEN ŞEKİLLENDİ

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hazırlık maçlarında kadroda olan hemen bütün oyunculara şans vermek suretiyle hepsini sahada görmek istiyor. Şimdilik kaleci Arda ile defansın yeni transferi Sonko ve Bokele'nin yeri ideal 11 için garanti gözüküyor. Arda Okan da takımda kalmış gözüküyor ve onun da sağ kanattaki yeri garanti. Cherni'nin geçen sezon olduğu gibi sol kanadı parsellemesi bekleniyor. Ogün ise sağ ve sol kanatta ihtiyaç halinde her zaman devreye girebilecek. Sağ stoperde Taha ve Godoi rekabeti var. Dennis'in kalması halinde defansın önündeki kesici yeri de garanti. Miroshi, çok yönlü kimliğiyle sol kanatta, sol stoperde ve orta alanda değerlendirilebilecek bir oyuncu. Orta alanda Matos garanti isim. Antunes, Efkan, Rhaldney de bazen 11'de bazen süre alarak katkıda bulunacaktır. Forvette büyük rekabet olacak; Juan ve Janderson yanında yeni transferler Armstrong ve Henrique ile Guilherme arasında bakalım Stoliov nasıl bir tercihte bulunacak. Sadece Juan'ın yeri şimdilik garanti 11.

KAPTAN KÖYBAŞI'NA JÜBİLE

Bu arada üç sezon da Göztepe forması giyerek geçen sezon futbola nokta koyan ve teknik ekibe katılan milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesi için ligin başlamasına bir hafta kala Göztepe ve eski takımı Trabzonspor 8 Ağustos'ta Göztepe Gürsel Aksel'de karşılaşacak.

Göztepe'de son gelişmeler böyle... Hedef, lige iyi bir başlangıç yaparak son iki sezonda kıl payı kaçırılan Avrupa hedefini bu sezon yakalamak.

SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A

Sezon başlamadan Göztepe camiasının, İzmir'in beklentisi sezona "Adnan Süvari Sezonu" adının verilmesi. Umarım TFF artık Sezer'ın hakkını Sezar'a verir!

Göztepe'de bir beklenti de neredeyse yılan hikayesine dönen Göztepe Gürsel Aksel'in sportif alanlar dışındaki ek bina, taraftar meydanı, çatı, mağaza ve dükkan olacak kapalı alanların Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca kulübe devri. Göztepe, bu devir ile sürdürülebilirlik hususunda çok önemli bir eşiği geçmiş olacak. Bakan Bak, artık Göztepe'ye de bir bak. Göztepe'nin hak ettiğini esirgeme.