Gülriz Sururi’nin oyunlaştırdığı Cevriye Müzikali İzmir’e geliyor

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı 'Fosforlu Cevriye', “Cevriye Müzikali” İzmir’e geliyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 Temmuz’da sergilenecek oyunun başrollerinde Larissa Lara Türközer, Deniz Seki, Melek Mosso gibi sanatçılar yer alıyor. Unutulmaz Tiyatro Sanatçılarımızdan Gülriz Sururi’nin oyunlaştırdığı, Hakan Alkan’ın yönetmenliğini yaptığı Cevriye Müzikali, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı 30 kişilik dev kadrosuyla ve kadın gücünü, dayanışmasını anlatan mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Mehmet Ali Karakuş ve Mak Film Yapım’ın üstlendiği müzikal, özellikle şiddet gören ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kadınların sesi olmayı hedefliyor. Yapım ekibinden yapılan açıklamada, eserin, yalnızca bir müzikal olmadığı, aynı zamanda 1940’lardan günümüze kadınların toplumdaki yerini sorgulayan güçlü bir anlatı sunduğu ifade edildi.

Müzikalin başrol oyuncularından Larissa Lara Türközer, farklı bir Cevriye teması kurgulamak istediklerini vurgulayarak "Gerçekleri konuştuğumuz, bu romanın ne olduğunu, aslında anlatmaya çalıştığı mesajın içinde gezen bir Cevriye yapmak istedik." açıklamasında bulundu.