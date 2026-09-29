Güzelbahçe Belediyesi’nden öğrencilere destek

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için 2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet okullarında öğrenim gören 1100 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı. İlçedeki devlet okullarında eğitim gören ilkokul öğrencilerine gerçekleştirilen çanta ve kırtasiye dağıtımına Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlayan projede, çanta ve kırtasiye malzemeleri Başkan Vekili Ayşe Akın tarafından miniklere bizzat takdim edildi. Başkan Akın, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların heyecanına ortak oldu ve yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

EĞİTİMDE EŞİTLİK VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Güzelbahçe Belediyesi tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye setlerinde defter, kalem, silgi, kuru, sulu ve pastel boya takımları gibi eğitim için gerekli temel malzemeler yer aldı. Böylelikle hem öğrencilerin derslere eksiksiz bir şekilde başlamaları hem de ailelerin kırtasiye masraflarının hafifletilmesi hedeflendi.

Başkan Akın, ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle ailelere destek vermek istediklerini belirterek, ‘‘Güzelbahçe Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında destek vermeye çalışıyoruz. Ekonomik koşullar çok zor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için şartlarımızı zorlayıp elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Devlet okullarında eğitim gören veya okula yeni başlayan ilkokul öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırdık. 1100 öğrencimizi kapsayan bu desteğimizle hem çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında oluyor hem de ailelerimize sosyal destek sağlamış oluyoruz. Bugün çocuk okutmak iyice zorlaştı. Bir ailede birden fazla öğrenci olduğunu düşündüğümüzde, çanta ve kırtasiye giderleri ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Biz bu desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletmeye, çocuklarımızın eğitimlerini daha güvenli ve eşit koşullarda sürdürmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.