Güzelbahçe’de Bardacık Festivali heyecanı

Güzelbahçe’nin tarım faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü mahallelerinden Payamlı 22-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Bardacık Festivali’yle renkli bir hafta sonu geçirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, bu yıl 12’ncisi düzenlenen festival öncesi Güzelbahçe Belediyesi Başkan Vekili Ayşe Akın ile birlikte Payamlı’yı ziyaret etti. Burada vatandaşlar ve üreticilerle bir araya gelen Başkan Vekili Yıldır ile Akın’a; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Memet Eren, Payamlı Muhtarı Celal Tekin, Payamlı Kooperatifi Başkanı Uğur Kahya ile meclis üyeleri eşlik etti.

YILDIR: SORUNLARIN NELER OLDUĞU HAKKINDA ÇOK CİDDİ VERİLER TOPLADIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Payamlı’ya Bardacık Festivali öncesinde ziyarette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak, Tarım Master Planı’nı yaptık. Bu doğrultuda Payamlı’da, Kavacık’ta, başka mahallelerde sorunların neler olduğu hakkında çok ciddi veriler topladık. Bunların dışında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gücü elverdiğince insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Cemil Başkanımız da bu konuda oldukça kararlı. Bardacık Festivali’nin çok başarılı geçmesini, herkesin hoşnut kalmasını diliyorum” dedi.

AKIN: HEMŞEHRİLERİMİZİ PAYAMLI’YA BEKLİYORUZ

Güzelbahçe Belediyesi Başkan Vekili Ayşe Akın, “Köylümüze olan desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a gönülden teşekkür ediyoruz. Özenle toplanmış bardacıkları, salkım salkım üzümlerimizi, buzlu bademlerimizi hep birlikte tatmak için Güzelbahçeli ve İzmirli hemşehrilerimizi 22-23 Ağustos’ta Payamlı’ya bekliyoruz” dedi.