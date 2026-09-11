Halkın yolları satılmasın!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iki boğaz köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevreyolunun 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik süreç başlatıldı. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2010 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına yapılan atıf nedeniyle İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da kapsamda olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, özelleştirmenin ardından geçiş ücretlerinin yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollardaki seviyelere yaklaştırılacağını savunarak, “Araç geçiş ücretlerinin ilerleyen süreçte dört veya beş katına çıkması öngörülüyor. Kamuya ait, yurttaşın yıllardır kullandığı yolların özel şirketlere devredilmesinin bedelini yine yurttaş ödeyecek” dedi. Kararı “yurttaşa ihanet niteliğinde bir özelleştirme” olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, AKP’li yöneticilerin geçmişte özelleştirme iddialarını reddettiğini anımsatarak son kararla gerçeğin ortaya çıktığını savundu.

HUKUKİ BAŞVURU YAPILACAK

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler geçiş ücretinin 53 TL’den 350- 400 TL seviyesine çıkabileceğini kararın yarımada halkı, esnafı ve turizmcileri açısından ağır sonuçlar yaratacağını belirterek “Halkın parasıyla yapılan yol, yine halka pahalıya satılıyor. Hukuki yollara başvurumuzu yaptık. Anayasanın 23. maddesi herkesin seyahat özgürlüğüne sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Siz bir yolu ücretli hale getiriyor, yurttaşa bunun dışında kullanılabilir ve ücretsiz bir alternatif sunmuyorsanız seyahat özgürlüğünü fiilen kısıtlamış oluyorsunuz. Bir yerde paralı otoyol varsa ona paralel olarak yurttaşın kullanabileceği ücretsiz devlet yolunun da bulunması gerekir” dedi.