Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, çocuklar için öğrenme ve keşif merkezi oldu

İzmir’in kütüphaneleri, bilgiye erişimin yanı sıra yaratıcılığı destekleyen, çocukların keşfederek öğrenmesini sağlayan ve yaşam boyu öğrenme kültürünü güçlendiren merkezler olarak öne çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü de bu anlayışla çocukları yaz boyunca farklı disiplinlerle buluşturarak onların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunuyor. Bu kapsamda Hasan Âli Yücel Kütüphanesi’nde çocuklara yönelik yaz atölyeleri programı başlatıldı. Çocuklar önce kütüphaneyi geziyor, ardından da kütüphane bahçesinde atölye çalışmalarına katılıyor.

HAYAL GÜÇLERİ GELİŞİYOR

Karabağlar Refet Bele Mahallesi’nden gelen ve her biri farklı gruplardan oluşan çocukların katıldığı programın ilk etkinliği, “Masal Anlatımı ve Kukla Atölyesi” oldu. Atölye öncesinde çocuklara, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim ve kültür insanlarından Hasan Âli Yücel’in yaşamı ve ülkemizin eğitim ile kütüphanecilik alanına sunduğu katkılar hakkında bilgi verildi. Ardından çocukların kütüphanelerden etkin yararlanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Kütüphane gezisinde ise çocuklar, Hasan Âli Yücel Kütüphanesi’nin farklı bölümlerini yakından tanıma fırsatı buldu. “Hikâye Ağacı Atölyesi”nde ise çocuklar kendi hikâyelerini kurgulayarak okuma ve yazma becerilerini geliştirirken hayal dünyalarını özgürce ifade etme fırsatı buldu.

AĞUSTOS AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, “Nisan ayında hizmete alınan Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, çok sayıda genç ve yetişkini ağırladı. Şube müdürlüğü olarak yaz aylarında çocukların vaktini daha etkin geçirmesi amacıyla atölye çalışmalarına başladık. Ailelerin de bu konuda talepleri vardı. Temmuz ayında başlattığımız program, ağustos ayının sonuna kadar sürecek. Çok farklı başlıklarda düzenlenen atölyelerle amacımız, çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunmak” dedi.

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI”

Aileler de atölye çalışmalarının çocukları için çok faydalı olduğunu belirtti. Yasemin Karaman “Çocuğum yaz tatiline girince genelde evde oturmaya başladı. Bu tip aktiviteler çocukların gelişimi için çok faydalı. Kütüphane ortamını görmeleri de iyi oluyor. Hem çocuklar için hem de ebeveyn olarak bizler için güzel bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” derken, Betül Aktaş “Atölye programı çok hoşumuza gitti. Tatilde çocukların nasıl vakit geçireceğini bilemiyorduk. Çocuğum burada kukla yapmayı öğrendi. Grup çalışmasına katılması güzel oldu” diye konuştu.

FARKLI BAŞLIKLARDA ATÖLYELER

Program kapsamında 5 Ağustos’ta düzenlenecek Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, çocukları sözcüklerin dünyasında yaratıcı bir yolculuğa çıkaracak. Atölyede katılımcılar duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmenin farklı yollarını keşfederken yaratıcı düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirecek.

11 Ağustos’ta yapılacak Bitki ve Doğa Günlüğü Atölyesi, çocukları doğayı gözlemlemeye ve keşfetmeye davet edecek. Yaz programının son etkinliği olan Yıldızlara ve Gökyüzüne Yolculuk Atölyesi ise 19 Ağustos’ta düzenlenecek. Çocuklar bu atölyede gökyüzünü ve yıldızları tanırken temel astronomi bilgileriyle buluşacak, bilimsel meraklarını geliştirme fırsatı yakalayacak.