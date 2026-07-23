Hastanede sabahlayacak yurttaşa Muğla Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne meme kanseri tedavisi görmek amacıyla Fethiye’den gelen D.A. isimli yurttaş, kalacak yeri olmadığı için geceyi hastane bahçesinde geçirmek zorunda kaldı. Durumun sosyal medya düşmesi sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapılan paylaşımın ardından durumdan haberdar olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatlarıyla yürütülen proje kapsamında ekipler, hastane bahçesinde bekleyen kadını belediyenin anlaşmalı oteline yerleştirerek misafir etmeye başladı.

Süreci başından itibaren takip eden ve belediyenin hızlı müdahalesine teşekkür eden esnaf Bekir Kaya, “Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine meme kanseri tedavisi görmek için Fethiye ilçesinden gelen ve geceyi hastane bahçesinde geçirmek üzere olan D.A. İsimli vatandaş, Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi projesi kapsamında anlaşmalı otelde misafir edilmeye başlanmıştır. Ayrıca arkadaşlar ‘Bu tarz durumlarda bizi her zaman rahatsız edebilirsiniz’ dediler. Sevgili başkanıma çok teşekkür ederim tekrardan” dedi.