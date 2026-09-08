Helil Kınay: Karabağlar’ın çocukları bizim mucizemizdir

Karabağlar Belediyesi’nin kendi personeli ve teknik altyapısıyla hayata geçirdiği “Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği”, üçüncü sezonunu tamamladı. Başkan Helil Kınay’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan şenlikler kapsamında bugüne kadar 39 etkinlik düzenlenirken, çocuklar ve aileleriyle birlikte yaklaşık 36 bin 525 katılımcıya ulaşıldı.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca farklı mahallelerde gerçekleştirilen etkinliklerde müzik, sirk sanatları, illüzyon, dans ve DJ performansları Karabağlılarla buluştu. Çocukların kendi mahallelerinde kültür ve sanatla buluşmasını sağlayan şenlikler, ailelerin de birlikte keyifli vakit geçirdiği yaz buluşmalarından biri oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların sanatla, kültürle ve birbirleriyle buluşabilecekleri alanları çoğaltmaya devam edeceklerini belirterek, “Karabağlar’ın çocukları bizim mucizemizdir. Hayalleri paylaşarak, umudu büyüterek, hayatın gerçek tadına birlikte varalım. Çünkü gerçek mucizeleri biz kendimiz yaratıyoruz” dedi.

HEPSİ KARABAĞLAR’IN ÇOCUKLARI

Karabağlar Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları kursiyerlerinin yıl boyunca aldıkları eğitimlerin ardından hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Belediye personeli Serkan Baştürk’ün yazıp yönettiği ve ilçede yaşayan çocuk ve gençlerden oluşan kursiyerlerin sahnelediği “Mucizeler Sandığı” da etkinliklerin öne çıkan gösterilerinden biri oldu. Çocuklar şenliklerde yalnızca izleyici olarak değil, sahnedeki performanslarıyla da yer aldı.

Başkan Kınay, “Bugün sahnede gördüğünüz gençlerimiz de bir zamanlar mahallelerimizde oynayan çocuklarımızdı. Kent Tiyatromuzda, kurslarımızda yetiştiler. Emek verdiler ve bugün kendi mucizelerini yarattılar. Belki bir sonraki yıl bu sahnede sizler mucizeler yaratacaksınız” diyerek tüm çocukları Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki eğitimlere davet etti.

SOSYAL HİZMETLER DE MAHALLELERDEYDİ

Şenlikler kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra belediyenin sosyal hizmetlerinin vatandaşlara doğrudan anlatıldığı buluşmalara da dönüştü. Sosyal Hizmetler Danışma Masası aracılığıyla sosyal yardımlar, Sosyal Market ve KARBEM eğitim destekleri hakkında bilgi verildi. Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de el emeği ürünleriyle etkinliklerde yer aldı.