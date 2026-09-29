Hidayet Karakuş, 7. Homeros Kitap Günleri’nde okurlarıyla buluştu

Bornova Belediyesi tarafından "Attila İlhan anısına" düzenlenen 7. Homeros Kitap Günleri, Büyükpark içerisinde Bornovalı ve İzmirli kitapseverlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. 65 yayınevi, 440 yazar ve 790 binden fazla kitabın kitapseverlerle buluştuğu 7. Kitap Günleri’nin onur konuğu usta yazar-eğitimci Hidayet Karakuş Sahne Homeros’ta okuyucularıyla bir araya geldi. Söyleşinin sunuculuğunu yapan Bornovalı Şair Atila Er, "Bugün gerçekten bir duayenle, bir yol arkadaşımla, ağabeyimle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Hidayet Karakuş gibi edebiyat ve düşünce dünyasında önemli bir yere sahip bir isimle aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

KARAKUŞ: ONUR KONUĞU OLMANIN ONURU BAŞKA

7. Homeros Kitap Günleri’nin onur konuğu olarak kitapseverlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Hidayet Karakuş, "Gerçekten buraya geldiğim andan itibaren hep büyük bir ilgiyle karşılaştım. Bu ilgi benim kişisel varlığıma değil, yazar kimliğime... Türk Edebiyatı'na bir şeyler kattıysam bu ona da bir saygı diye düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKÇEYİ ÖNCELEYİN

26 Eylül Dil Bayramı'nı kutlayan Hidayet Karakuş, “Bütün yurttaşlarımızın Türkçeyle barışık olması gerektiğini, Türkçe düşünmelerini, Türkçeyi öncelemelerini öneriyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir birey olarak mutlaka Türkçeyi; konuşmalarınızda, yazışmalarınızda, yazmalarınızda, telefonlarınızda ve tabletlerinde öncelemenizi öneriyorum” dedi.

AYDINLANMANIN DİLİ: TÜRKÇE

Aydınlanma dilinin Türkçe olduğunu ve kendisinin de bütün kitaplarında ve yayınlarında Türkçe'yi kullandığını söyleyen Karakuş, şunları söyledi:

“Aydınlanmanın dili, dil devrimiyle başlamıştır. Geçmişte de pek çok yazar, romancı, öykücü, şair pek çok şey yazdılar. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında kurduğu Türk Dil Kurumu'nun bilimsel çalışmaları, ülkemize pek çok aydın, yazar, şair, düşünür, felsefeci ve bilim insanı yetiştirmiştir. O insanlar, Türkçe'nin aydınlığında kendilerini var edebilmişlerdir. Fazıl Üstü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Nazım Hikmet, Edip Cansever, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi isimler hep aydınlanmanın diliyle var olmuşlardır. Osmanlıca yazsalar hiçbirimiz sevmeyecektik onları. Osmanlıca yazsalar anlamayacaktık zaten. Anlamadığımız için de sevmeyecektik. O nedenle aydınlanmanın dili bu anlamda bizi biz yapan çok önemli bir dil.”

4 Ekim Pazar gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında imza günleri, atölyeler, çocuk aktiviteleri ve paneller ücretsiz olarak Büyükpark'ta İzmirlileri bekliyor.