İEF 95’inci buluşmaya hazırlanıyor... Tugay: 'İzmir'in fuarlarla bağı her zaman güçlü olacak'

Yaklaşık bir asırdır ticaret, kültür, sanat ve sosyal yaşamın önemli adreslerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 5 Eylül’de açılacak, 13 Eylül’e kadar devam edecek. Folkart’ın ana sponsor, Migros’un ise etkinlik sponsoru olduğu 95. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın basın toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Tanıtım toplantısına ana sponsor Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, etkinlik sponsoru Migros’un Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile bağlı şirketlerin genel müdürleri ve iş dünyasının temsilcileri de katıldı.

Ülkenin ve dünyanın mevcut durumuna rağmen fuarın düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşları ve İEF destekçilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarcılığın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle çalıştıklarının altını çizdi.

İzmir'in Atatürk'ün yolunda, fuarcılık konusunda önemli bir görev üstlendiğini hatırlatan Başkan Tugay, kentin yıl içinde pek çok uluslararası fuara ev sahipliği yaptığını söyledi. Tugay, “İzmir’e fuarcılık alanında tanımlanmış görevin öneminin bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

“95 YILDIR BU GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ”

İEF’nin kendi hayatında da önemli bir yeri olduğunu söyleyen Tugay, “Dünyada 95 yaşında olan başka fuar var mı bilmiyorum. Muhtemelen bizim sahip çıktığımız kadar bir fuara sahip çıkan bir başka şehir, ülke yoktur. 95 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz. Fuarı sadece bugünüyle değil geçmişiyle de yaşıyoruz. Ama her şeyin değiştiği dünyada, İEF’nin de değişmesi kaçınılmaz. Düzenlenme sürecinden içindeki etkinliklere kadar, İzmirlilerin en fazla keyif alacağı ve ilgisini çekecek bir fuar organize etmek için arkadaşlarımız büyük çaba gösterdi. Fuarın kapısından giren herkesin içeride keyifle vakit geçireceğini, çok ilginç şeyler göreceğini ve mutlu şekilde ayrılacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“BİZDEN BEKLENEN TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İEF kapsamında yapılacak etkinlikleri anlatan Tugay, şair Nâzım Hikmet’in yaşamını ve kültürel mirasını anlatan “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” sergisi hakkında bilgiler verdi. Tugay, “Ne kadar özel bir sergi olduğunu herkes gezdikten sonra anlayacak” dedi ve serginin yapımcılığını üstlenen Folkart'a teşekkür etti.

Tugay, “İzmir Fuarı her zaman sanatla, kültürle beraber anılan bir fuardır. En güçlü yönü de budur” dedi. Onlarca etkinlik yapacaklarını ve fuara yüz binlerce ziyaretçi beklediklerini söyleyen Tugay, İzmir halkının 365 gün mutlu olacağı bir Kültürpark yaratmak istediklerini ve bunun için gerekli çalışmaları yaptıklarını hatırlattı. Tugay, “Bu yıl biraz daha çağdaş bir fuar yorumu göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda, içinde yaşadığımız çağın gereklerini ve katılımcıların ve ziyaretçilerin bizden beklentilerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’in fuarlarla bağı her zaman güçlü olmaya devam edecek. Tüm yurttaşlarımıza keyifli fuarlar diliyorum” dedi.

“DÜNYA DEĞİŞİYOR”

Başkan Tugay, basın mensuplarından gelen soruları da cevapladı. İEF'nin 9 gün sürmesi ile ilgili gelen soruya yanıt veren Başkan Dr. Cemil Tugay, “Süre ile ilgili şunu söyleyeyim; fuar süresini uzatmanın katılımı azalttığını görüyoruz. Şu anda dünyanın her yerinde fuarlar 2,3 ya da 4 gün sürüyor. Artık ihtisas fuarları düzenleniyor” dedi.

Eski fuar özlemine karşın dünyanın değiştiğini ve değişime ayak uydurulması gerektiğini söyleyen Tugay, “Dünya değişiyor, beklentiler değişiyor, insanlar değişiyor. Yeni bir nesil var, beklentileri daha farklı. Bu sene düzenlenecek fuarı güzel hatırlayacağız” diye konuştu.

Kültürpark’ın İzmir'in değeri olduğunu belirten Tugay, “Kültürpark'ı, sahip olduğu yeşil dokusuyla, insanların ihtiyacı olan huzur veren duygusuyla, kentin merkezinde her türlü mücevherden daha değerli bir alan olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SANCAK: KENTİN CESUR KİMLİĞİNİN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Kentin kültürel, sosyal hayatına katkı sunmayı bir tercih değil, temel bir sorumluluk olarak gördüklerini söyleyen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, geçtiğimiz yıl sanatseverlerle buluşturdukları Refik Anadol'un sergisini 295 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bu yıl da Nâzım Hikmet’i Atlas Pavyonu'nda ziyaretçilerle buluşturduklarını söyleyen Sancak, “Bu serginin İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açılması, bir tesadüf değil; adeta bir buluşma. Dünyaya açık bir şair, dünyaya açık bir kent, dünyaya açık bir fuar. Bu sergiyle Fuar'ın kültür sanattaki güçlü geleneğine yalnızca bir katkı değil, kalıcı bir iz bırakmayı diliyoruz. Biliyoruz ki İzmir Enternasyonal Fuarı bundan sonra da bu kentin dünyaya açık, yenilikçi ve cesur kimliğinin en önemli simgelerinden biri olmaya devam edecek. Kentin kültürüne, uluslararası görünürlüğüne ve ortak hafızasına kattığı değerle hepimiz için bir gurur kaynağı olmayı sürdürecek” diye konuştu.

FIRILDAK: UNUTULMAZ DENEYİMLER YAŞATMAK İÇİN BURADAYIZ

Etkinlik sponsoru olmaktan, fuara katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Migros’un Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, “İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir'in en köklü değerlerinden biri. Migros olarak biz de 15 yıldır bu büyük buluşmanın etkinlik sponsoru olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İzmir ile kurduğumuz bağın parçası olarak her yıl fuara daha zengin, kapsayıcı, deneyim odaklı Migros katkısı sunmayı amaçlıyoruz. Unutulmaz deneyimler yaşatmak için buradayız” diye konuştu.

Fuar programı hakkında bilgilendirmelerde bulunan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise, “Yine şehrin kalbinde bir arada olacağız. 95 yıl bir organizasyon için çok uzun bir süre ama İEF söz konusu olduğunda bu yalnızca bir sayı değil. İzmir'in kent hafızasının, Türkiye'nin fuarcılık tarihinin ve kuşaklar boyunca değişen sosyal yaşamın çok önemli bir parçası” dedi.

ÇİM KONSERLERİ’NDE MÜZİK KEYFİ

Fuar akşamlarının geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri, 5–12 Eylül tarihleri arasında 21.30–23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında 5 Eylül’de Emir Can İğrek ve 6 Eylül’de Levent Yüksel Migros sponsorluğunda, 7 Eylül’de Yıldız Tilbe, 8 Eylül’de Mert Demir, 9 Eylül’de Model, 10 Eylül’de Gülşen, 11 Eylül’de Teoman ve 12 Eylül’de Semicenk sahne alacak. Fuar ziyaretçileri Çim Konserleri ile müziğin keyfini çıkaracak.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 6–12 Eylül tarihleri arasında tiyatro, stand-up, müzikli ve interaktif gösterilere ev sahipliği yapacak. Programın ilk gününde Salih Bademci, Sesler adlı sahne performansıyla yer alacak. 7 Eylül’de ise Latife Tekin’in eserinden uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit ile Nezaket Erden sahneye çıkacak. 8 Eylül’de Doğu Demirkol, 9 Eylül’de Çok Güzel Hareketler 2, 10 Eylül’de Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla gerçekleştirilecek Abur Cubur Show, 11 Eylül’de Atakan Çelik ve Safa Sarı, Sonkiüçdört ile sahne alacak. Program; 12 Eylül’de Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın sahne aldığı, İki Kişilik Oyun ile son bulacak.

İEF Gençlik Alanı, dijital dünyanın heyecanını, sporun enerjisini ve interaktif deneyimleri bir araya getirecek. 5–13 Eylül tarihleri arasında her gün 17.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler, teknoloji destekli oyun alanlarında yarışabilecek, hareket edebilecek, üretebilecek ve farklı deneyimlere katılabilecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda çocuklara özel olarak hazırlanan etkinlik alanında, çizgi kahramanların renkli dünyası, maskotlu oyunlar, danslı ve müzikli gösteriler, tematik oyun alanları, interaktif aktiviteler ve farklı eğlence deneyimleri bir araya gelecek. Çocuk Alanı Etkinlik Programı, 5–13 Eylül tarihleri arasında her gün 18.00–22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İZELTAŞ ve Red Bull etkinlikleri de fuar programında

İZELTAŞ Usta İşi Arena, ziyaretçilerin ustalık, beceri ve üretim deneyimini eğlenceli aktivitelerle yaşayabileceği interaktif bir alan olarak hazırlanacak. Red Bull Karton Tekne Etkinlik Alanı ise 5–12 Eylül tarihleri arasında eğlence, etkileşim ve deneyimi bir araya getirecek. Karton tekne atölyeleri ve workshopların yanı sıra DJ performanslarının da yer alacağı alanda, fuar boyunca farklı aktivasyonlar gerçekleştirilecek. Program, 13 Eylül’de Kültürpark Göl’de düzenlenecek Red Bull Karton Tekne Yarışması ile tamamlanacak.

KÜLTÜRPARK’TA SÜRPRİZ PERFORMANSLAR

Fuar süresince Kültürpark’ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek flash mob etkinlikleriyle ziyaretçileri sürpriz performanslar karşılayacak. Fuar alanının farklı noktalarında kısa süreli dans gösterileri gerçekleştirilirken, güçlü vokallerin öne çıktığı opera performansları da fuar programında yer alacak. Şef Sensin etkinliğinde ise fuar girişinde konumlanacak mini orkestra ile ziyaretçilere kısa süreliğine orkestra şefi olma deneyimi sunulacak. Efsanevi Yolculuk – Légendaires adlı uluslararası sokak gösterisi, ışıklandırılmış devasa tilki kuklaları, akrobatlar ve dansçılardan oluşan mistik kortejiyle Kültürpark’ta izleyicilerle buluşacak. Kültürpark’ın simge yapılarından Paraşüt Kulesi de fuar boyunca ışık gösterilerine ev sahipliği yapacak. Kulenin mimari dokusuna yansıtılacak ışık unsurlarıyla gece boyunca görsel bir deneyim oluşturulacak.

NÂZIM HİKMET’İN YAŞAMINA ÇOK KATMANLI BİR YOLCULUK

95. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kültür ve sanat programının merkezinde, Nâzım Hikmet’in Türkiye’de bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergilerinden biri olan ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart’ın yapımcılığını üstlendiği sergi, 5 Eylül 2026–15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek.

Kültürpark’ın kuruluşunun 90. yılı kapsamında hazırlanan Kültürpark 90 Yaşında sergisi, 5 Ağustos–31 Aralık 2026 tarihleri arasında Pakistan Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek. Sergi, İEF boyunca 12.00–23.00 saatleri arasında açık olacak. Küratörlüğünü Aybala Yentürk’ün üstlendiği sergi, Kültürpark’ın kuruluş sürecini ve 90 yıllık tarihini İzmir’in gelişimi ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile ilişkisi üzerinden ele alıyor.

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde 21 Ağustos–21 Eylül 2026 tarihleri arasında Sanatın Durakları – Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu Sergisi sanatseverlerle buluşacak. Yaklaşık 30 yıllık bir birikimin ürünü olan sergi, çağdaş Türk resim sanatının figüratif ve soyut örneklerini bir araya getirecek.

Kültürpark’ın farklı noktalarında tematik alanlar oluşturulurken, ticari alanlar ile sosyal ve deneyim alanlarının birbirini destekleyeceği bir yerleşim planı hazırlandı. Alan planlamasıyla ziyaretçi dolaşımının dengeli şekilde yönlendirilmesi ve Kültürpark’ın farklı noktalarında gün boyunca hareketlilik oluşturulması hedefleniyor. Göl çevresinde oluşturulacak Gıda Alanı’nda ise farklı mutfak kültürlerini temsil eden işletmeler bir araya gelecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FUARDA ÖZEL ALANIYLA YER ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri de 95. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda özel olarak hazırlanan alanda ziyaretçilerle buluşacak. Belediye hizmetleri, projeleri ve kent yaşamına yönelik çalışmaların tanıtılacağı alanda, ziyaretçiler Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinin yürüttüğü çalışmaları yakından tanıma fırsatı bulacak. Farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, yarışmalar ve kültürel etkinlikler ile interaktif uygulamaların gerçekleştirileceği alan, fuar süresince ziyaretçilerin aktif katılımına açık olacak. Kent yaşamına ilişkin hizmetlerin eğlence, deneyim ve etkileşim odaklı etkinliklerle anlatılacağı alanda, çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar farklı kesimlere yönelik programlar düzenlenecek. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar, fuarın sosyal ve kültürel atmosferi içinde ziyaretçilerle buluşturulacak.

İEF, farklı sektörlerden firmaları ziyaretçilerle bir araya getirecek. Fuar kapsamında, Kültürpark’ın farklı noktalarında gün boyunca kültür, sanat, eğlence ve deneyim odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 776 bin 843 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da ticaret, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren programıyla İzmir’in en önemli buluşmalarından biri olacak. Folkart’ın ana sponsor, Migros’un etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı, her gün 16.00–23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş ücretleri tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.