İEF 95’inci yılında da İzmir’in kalbi oldu

İzmir Enternasyonal Fuarı, dokuz gün boyunca Kültürpark’ın tamamına yayılan etkinliklerle her yaştan ziyaretçiyi buluşturdu. 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu yıl ilk kez ücretsiz ziyaret ettiği fuara, 7 yaş altındaki çocuklar da ücretsiz girdi; Genç İzmirim Kart sahibi gençler ise indirimli giriş hakkından yararlandı. Dokuz gün boyunca fuarı, 560 bin 295 kişi ziyaret etti. Çim Konserleri’nden Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösterilere, sergilerden çocuk ve gençlik alanlarına, uluslararası sokak gösterilerinden interaktif deneyimlere uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini ağırlayan fuarda konserler, tiyatro ve gösteriler, çocuk ve gençlik etkinlikleri, opera ve dans performansları ile diğer tüm etkinlikler de ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

ÇİM KONSERLERİ’NDE YILDIZLAR SAHNE ALDI

Fuarın gelenekselleşen Çim Konserleri, dokuz gün boyunca müzikseverleri bir araya getirdi. Emir Can İğrek ve Levent Yüksel Migros sponsorluğunda sahne alırken Yıldız Tilbe, Mert Demir, Model, Gülşen, Teoman ve Semicenk de şarkılarını fuar ziyaretçileri için seslendirdi. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun coşkusu da Model konseri ile İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yaşandı. Konserler, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi görürken sanatçıların şarkılarına on binlerce kişi eşlik etti.

ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU’NDA TİYATRO VE GÖSTERİLER

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu da fuar boyunca tiyatro, stand-up, müzikli ve interaktif gösterilere ev sahipliği yaptı. Salih Bademci’nin “Sesler” performansıyla başlayan programda Nezaket Erden “Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit”, Doğu Demirkol stand-up gösterisiyle sahne aldı. Çok Güzel Hareketler 2, “Abur Cubur Show”, Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın “Sonkiüçdört” gösterisi ile Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın rol aldığı “İki Kişilik Oyun” da fuar ziyaretçilerinden tam not aldı. İzmirliler, her akşam Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nu tamamen doldurdu.

MÜZİK VE DANS KÜLTÜRPARK’IN FARKLI NOKTALARINA YAYILDI

Fuar boyunca sahne programlarının yanı sıra Kültürpark’ın farklı noktalarında flash mob gösterileri, opera ve dans etkinlikleri gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin arasına karışan dansçıların ve opera sanatçılarının gerçekleştirdiği flash mob performansları fuar alanındaki hareketliliğe renk kattı. “Şef Sensin” etkinliğinde ise ziyaretçiler mini orkestranın başına geçerek seçtikleri eserleri yönetme deneyimi yaşadı.

DÖRT SERGİYLE SANAT VE KENT BELLEĞİ BULUŞTU

İEF’nin kültür-sanat programında Nâzım Hikmet’in yaşamını ve sanatını anlatan “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” sergisi öne çıktı. Atlas Pavyonu’ndaki sergide Nâzım Hikmet’in el yazmaları, kişisel eşyaları, fotoğrafları ve eserleri ziyaretçilerle buluştu. “Kültürpark 90 Yaşında” sergisi Kültürpark’ın tarihini, “Sanatın Durakları – Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu” çağdaş Türk resminin farklı dönemlerini anlattı. İzmir Mutfak Müzesi’nin “Açılışa Doğru” sergisi ise kentin gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturdu.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR FUARDA BULUŞTU

İEF’de gençler için hazırlanan Gençlik Alanı’nda teknoloji, spor ve eğlence bir araya geldi. Dijital XOX, Smoothie Bike ve interaktif oyunların yanı sıra çeşitli spor ve beceri etkinlikleri gençlere farklı deneyimler sundu. Çocuk Alanı’nda ise Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Gupi ile Kucho gibi sevilen karakterler, maskotlu oyunlar, dans ve müzik gösterileri, atölyeler ve tematik etkinliklerle çocuklarla buluştu. Hot Wheels, Dinoverse, Barbie, Angry Birds, Robocar Poli ve Jurassic Age alanlarında da oyun, spor, sanat ve interaktif etkinlikler düzenlendi.

ULUSLARARASI SOKAK GÖSTERİSİ FUARA RENK KATTI

Fransa’dan gelen Efsanevi Yolculuk “Les Légendaires” topluluğu da fuarın uluslararası etkinlikleri arasında yer aldı. Dev ışıklı kuklalar, dansçılar ve akrobatlardan oluşan gösteride yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki “Beyaz Tilki” karakteri Kültürpark sokaklarında ziyaretçilerle buluştu. Üç gün boyunca gerçekleştirilen gösteriler, fuarın en dikkat çekici açık alan performanslarından biri oldu.

BU YIL FUARA YENİ ALANLAR EKLENDİ

Folkart ana sponsorluğu, Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İEF, 95 yıllık fuar geleneğini yeni alanlar ve deneyimlerle buluşturdu. İlk kez fuarda yer alan İzeltaş Usta İşi Arena’da oyun, yarışma ve etkinliklerle ustalık deneyimi yaşanırken, Red Bull Karton Tekne Etkinlik Alanı’nda atölyeler, takım çalışmasına yönelik etkinlikler ve DJ performansları düzenlendi. Red Bull Karton Tekne Yarışması da 13 Eylül’de Kültürpark Gölü’nde gerçekleştirildi. Otomotiv ve tekne alanları da fuarın ticari ve deneyim odaklı yapısını güçlendirdi.

GIDA ALANI’NDA DAHA FERAH VE HİJYENİK ORTAM

İEF’de bu yıl Gıda Alanı’nda yapılan düzenlemelerle ziyaretçilere daha ferah ve hijyenik ortam sunuldu. Duman ve koku oluşumunu azaltmak amacıyla duman oluşturan pişirme yöntemlerine izin verilmezken, hijyen ve gıda güvenliği denetimleri de fuar boyunca sürdürüldü. Farklı mutfaklardan seçeneklerin yer aldığı alan, ziyaretçilerin yeme-içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşıladı.

BELEDİYE SOKAĞI’NDA HİZMETLER DENEYİMLERLE ANLATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini farklı deneyimlerle tanıttığı Belediye Sokağı, fuarın ilgi gören alanlarından biri oldu. Farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışmaları, interaktif uygulamalar, atölyeler ve farkındalık çalışmaları düzenlendi. İZMAR da fuarda güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini tüketicilerle buluşturdu; İZMAR markalı tahin ve pekmez ürünleri ilk kez satışa sunuldu.