İEF’de müzik ve mizah bir arada

Fuarın geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri’nde bu kez Türkçe pop müziğin güçlü yorumcularından Gülşen sahne aldı. Gülşen, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

“İYİ Kİ İZMİR VAR”

İzmir’e ve İzmirlilere sevgisini dile getiren sanatçı, “En sevdiğim yerdeyim ve karşımda böyle bir güzellik var. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Bir gün gecikmeyle de olsa 9 Eylül’ü birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki İzmir var” dedi. Sanatçı, daha sonra İzmir Marşı’nı, alanı dolduran on binlerce izleyiciyle birlikte seslendirdi.

“ABUR CUBUR SHOW” İLE KAHKAHA DOLU GECE

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ise kahkaha dolu bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla’nın sahnelediği “Abur Cubur Show”, izleyicilere interaktif ve eğlenceli bir akşam yaşattı. Sohbet, mizah, müzik ve doğaçlamayı bir araya getiren gösteride Akdoğan ve Atilla, seyircilerin de gösteriye dahil olduğu gecede, gündelik yaşamdan ilişkilere ve popüler kültüre kadar pek çok konuyu mizahi bir dille ele aldı.

FUAR HEYECANI DEVAM EDİYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çim Konserleri’nde 11 Eylül’de Teoman, 12 Eylül’de ise Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise 11 Eylül’de Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın müzik, mizah ve sahne enerjisini bir araya getirdiği “Sonkiüçdört” izleyicilerle buluşacak. Program, 12 Eylül’de Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın sahne aldığı “İki Kişilik Oyun” ile sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül’e kadar “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.