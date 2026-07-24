İGC: Basın özgürlüğü için mücadelemiz devam edecek!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü kapsamında “Hakikatin Sesi Susturulamaz! Basın Özgürlüğü İçin Mücadelemiz Devam Edecek!” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

24 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte basında sansür kaldırıldığını ve Türk basın tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandığı hatırlatılan açıklamada, “24 Temmuz uzun yıllar boyunca, gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay’ın önerisiyle meslek örgütleri tarafından ‘Basın Bayramı’ olarak kutlandı. Ancak bugün geldiğimiz noktada 24 Temmuz, gazeteciler için bir kutlama günü olmaktan çıkmış; basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Halkın haber alma hakkını savunan, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerin baskılara maruz kaldığı, medya kuruluşlarının sansür ve ekonomik kuşatma ile susturulmaya çalışıldığı, meslektaşlarımızın yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığı ve tutuklandığı bir ortamda 24 Temmuz'u "Basın Bayramı" olarak kutlamak mümkün değildir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, mesleğimizin ölümsüz simgesi Hasan Tahsin'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinden aldığımız ilhamla; basın meslek ilkelerine bağlı kalmaya, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkını savunmaya, basın özgürlüğü ve demokrasiyi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Her koşulda meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdürecek, özgür basın için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Dileğimiz, 24 Temmuz'un yeniden gazetecilerin özgürce mesleklerini icra edebildiği, sansürün ve baskının tarihe karıştığı bir Türkiye'de gerçek anlamıyla "Basın Bayramı" olarak kutlanacağı günlere kavuşmaktır” denildi.