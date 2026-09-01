İGC'den Şükran Soner için taziye mesajı

Uzun yıllar Türk basın sektörüne hizmet veren, sendikal örgütlenmede çabaları olan Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Soner’in ölümünün ardından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyor, Şükran Soner’i saygı ve özlemle anıyoruz.”

ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

Gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabir olarak başlayan Şükran Soner, meslek hayatı boyunca özellikle emek, işçi hakları ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla iz bıraktı. Gazeteciliği yalnızca haber aktarmak olarak görmeyen Soner, meslek örgütlerinde de aktif sorumluluk üstlenerek Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda çeşitli görevlerde bulundu; Genel Eğitim Sekreterliği, Genel Başkan Vekilliği ve Genel Başkanlık yaptı.

İnsan hakları, emek ve toplumsal mücadele alanlarında da önemli çalışmalar yürüten Soner, kurucusu ve yöneticisi olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla toplumsal yaşama katkı sundu.