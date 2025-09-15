İhtiyaç sahibi yurttaşlara 90 bin gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı içinde 90 bin gıda paketi dağıtıldı. Belirlenen kriterlere uyan ve sosyal yardım takip sistemine kayıtlı ailelerin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal destek çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Limontepe semtinde yaşayan ve gıda paketi desteğinden yararlanan Nevin Eymur, “Ekonomik durumumu anlatmaya gerek yok. Anlatmaya kalksam bitmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda oldu. Bayramlarda, yılbaşında bizi unutmadı, okul zamanında kırtasiye malzemesi desteği verdi. Teşekkür ediyorum. Gıda paketi aldım, ayrıca haftanın beş günü sıcak yemek alıyoruz. Gıda kolisinde yağ, şeker, salça, nohut, fasulye, pirinç, makarna, bulgur var. Bir aylık erzak olarak yetiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay bir alo dememizle her zaman yanımızda” dedi.

“DİNLİYORLAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarından faydalanan Zeynep Çam ise “Ben emekli değilim, babam vefat etti. Annemle biz bölüşüyoruz babamın maaşını. Bana 5 bin veriyor devlet, ister yaşa ister öl diyor. Marketler pahalı. Gıda kolimiz geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden memnunum. Bir isteğim olduğu zaman kapıyı açıp dinliyorlar. Teşekkür ediyorum. Bir koli bitene kadar öbür koli geliyor, yetiyor. Günlük olarak da sıcak yemek aldığımız için yetiyor. Çok şükür. Allah verenden, getirenden, emeği geçen herkesten, Büyükşehir’den, Cemil Başkanımızdan razı olsun” dedi.

“BİZİ KIRMIYORLAR”

Yurttaş Sergül Kara da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yemek yardımı aldığını belirterek “Gıda yardımı da alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Personelden çok memnunuz. Bizi kırmıyorlar. Gıda kolileri bizi idare ediyor. Çocuklarımıza eğitim parası yatırılıyor. Bayram parası alıyoruz. Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEMEL İHTİYAÇLARA CEVAP VERİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşlara verilen gıda paketleri içinde şu ürünler yer alıyor:

İki paket makarna, domates salçası, pirinç, bulgur, nohut, özel amaçlı buğday unu, beyaz toz şeker, siyah çay, ayçiçek yağı, kuru fasulye, kırmızı mercimek ve sofra tuzu.