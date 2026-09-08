İki devrede bambaşka iki Göztepe ve gerçekler

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve 3 maçta 1 puanla yetinen Göztepe, 4. hafta maçında Ümit Öztürk'ün orta hakemliğinde 4 puanlı Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya geldi. VAR'da Özgür Yankaya görev yaptı. Göz Göz iki ayrı devrede inanılmaz şekilde iki ayrı takım gibiydi! Sonuçta evinde Gaziantep FK'ya ilk yarıdaki ancak tepeden tırnağa pespaye diye tanımlayacağım oyunuyla teslim olup 4 gol yiyerek ligin dibine demir attı. Göz Göz böylece evindeki ikinci maçtan da sahadan yenik ayrılmış oldu.

Son transfer Anjorin'in yedek soyunduğu maçta Stoilov şu 11'i sahaya sürdü: Luka-Taha, Ege, Bokele-Arda, Miroshi, Rhandley, Henrique, Akonnor-Juan, Janderson.

FORM TUTMADAN OYNATILAN KALECİDE Mİ KABAHAT, ONU ISRARLA OYNATANDA MI?

Stoilov, bu sezon ilk kez 4. haftada Juan ve Janderson'dan oluşturdu forveti. Verimsiz Henrique'dekı ilk 11 ısrarını anlayamıyorum. İki forvetin arkasına neden Antunes veya Efkan'la başlanmadığını da anlayamıyorum. Tabii hala form tutmayan Luka'daki ısrarı ise hiç ama hiç anlayamıyorum! Yazık değil mi ilk yarıda yediği goller bir yana, her topla temas ettiğinde ıslıklanmasına bir kalecinin? Sezona Arda Özçimen ile başlardınız, gerekirse form tutunca oynatırdınız Gürcü'yü. Stoliov'un tribün protestosu ile kaleci değiştirmesi hiç de hoş olmadı, baştan Göztepe'nin çocuğu Arda ile başlasaydınız tribünden ayar yemezdiniz.Bu arada kaleci Arda yerini gayet iyi doldurdu. Umarım teknik heyet artık kalede onu oynatır ve Luka'yı da zamanla toparlar.

10 DAKİKADA YENİLEN 2 ŞOK GOL VE ÇOK KÖTÜ İLK YARIDAKİ 4 FARK!

Son derece kötü başlayan Göztepe, daha ilk 10 dakikada 2-0 yenik duruma düştü! 5'te hiçbir müdahale ile karşılaşmayan Halil Luka'yı avladı, 1-0. 10'da ise sağdan kullanılan kornere yükselip kafayı vuran Abenna skoru 2-0'a getirdi. 29'da topla elle oynayan konuk ekip defansının pozisyonunu VAR monitöründen inceleyen Öztürk, beyaz noktayı gösterdi ancak Miroshi'nin penaltısını Tobiasz kornere çelmeyi başardı.

Göztepe fırsat tepince açılan konuk ekibin golleri peşpeşe geldi fark dörde çıktı.33'te Kuzlowski skoru 3-0'a getirdi. Juan'ın 44'te çok güzel çıkardığı topu Henrique dağlara taşlara vurdu, ardından Janderson'un uzun taçına Taha'nın kafası yan direkten döndü. Devre biterken Kuzlowski bir kez daha sahneye çıktı, tek başına ilerledi defansın takibinde ve kademeye giren olmayınca Luka'yı çaprazdan avladı; 4-0.

İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BİR GÖZTEPE

Göztepe ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Kaleye Arda Özçimen geçti. Ege'nin yerine Ogün, Henrique'in yerine Antunes oyuna dahil oldu. Artık doping yapmışçasına oyuna asılan bir Göz Göz vardı sahada. Önde basan ve rakibi hataya zorlayan ev sahibi, adeta iki değil üç kişilik oynayan Arda Okan ve güven veren Arda Özçimen ile ev sahibi maçın direksiyonunu eline aldı. 47'de Miroshi'nin nefis plasesi uzak direk dibinden dışarı çıktı ama Göztepe'nin baskısı 51'de golü getirdi; Arda geliştirdiği atakta Janderson'u gördü, o Juan'a aktardı ve o da topu filelerle buluşturdu. 64'te sakatlanan Miroshi yerini son transfer Anjorin'e bıraktı. 69'da Akonnor-Armstrong değişikliği geldi. 72'de Ogün rakibe sert girdiği için direk kırmızıyı görünce Göztepe 10 kişi kaldı ama yine de prestij için gol aramayı sürdürdü. Nitekim 90'da kazanılan penaltıyı Juan uzatmada gole çevirdi ve maç 4-2 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle son buldu.

TEKNİK HEYET KENDİNE GELİP FORM TUTMADAN GÖZ GÖZ TOPARLANAMAZ

Göz Göz Adnan Süvari Sezonu'na çok kötü başladı. Juan'ı transfer nedeniyle koruma kaygısı, daha sezon başında ilginç sakatlıklar, gelen her topu buyur diyerek içeri alan kalecideki ısrar, B, C planı olmayan bir oyun yönetimi vb.; 4 haftadaki 1 puan ve geçen sezonun sanırım 22'nci haftası itibariyle yenilen gol sayısının daha 4'ncü haftada eşitlenmesi Stoilov ve ekibine yazar. Penaltıları Juan ve Janderson dururken neden defansif isimlere attırırsınız? Sol tarafta taçları neden bir forvete attırırsınız, takımdaki dığer oyunculara uzun taç atışı öğretmek çok mu zor? Kısacası, Stoilov ve ekibi silkinip toparlanmadan takım toparlanamaz. Stoilov hemen bugün ekibini toplayıp şapkasını önüne koyarak gidişattaki kusurları bulmalı, kriz yönetimine geçmeli ve hızla telafisi için çalışmalara başlamalıdır.

İyi ki Arda Okan da gönderilmedi transferde. Ya o da gitseydi? Helal olsun genç insan sana. Yönetim bu örnek futbolcunun maaşını derhal artırmalıdır. Son transferi iyi buldum, yeri kesinlikle 11.

Göztepe, maçın ikinci yarısındaki kimliğiyle, teknik heyet de hızla toparlanırsa Avrupa'yı bu sene de unutsun ama düşme tehlikesi yaşamaz, dost acı söyler; gidişata göre 9-13 arasında bir yerde tamamlar ligi. Fakat ara transferde klas bir kesici ve stoper takviyesi de şart.

YÖNETİM DE HOCA DA HATALI, ANCAK TRİBÜN SAKİN KALMALI

Alanyaspor ve Rizespor maçlarından çıkarılacak 4-6 puan Göz Göz'ü oksijen çadırından çıkarır. Aksini düşünmek bile istemem. Ancak tribünün de takımın oksijen çadırından çıkmasına pozitif yaklaşımla katķıda bukunması gerekir. Tamam, yönetim hatalar yaptı. Lis, Heliton ve Dennis'i elden çıkararak; Juan ve Arda'yı da göndermek isteyerek Avrupa hedefini çok da önemsemediğini gösterdi. Allah'tan Juan ve Arda en azından ilk yarıda kaldı da takımın ayakta kalıp ligde tutunmasına katkıları olacak. Ancak yine de tribünün iyi günde olduğu gibi kötü günde de sahadaki takımını desteklemesinin daha yerinde olacağı kanısındayım.

Yönetime şu notu da düşmeden edemeyeceğim: Göztepe'nin geçmişinde Avrupa başarıları var, Türkiye Kupası başarısı var... Göztepe, Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin takımı. Beş kuşaktan yüzbinlerce taraftarı var. Haliyle, camia, tribün Göztepe'yi üst sıralar için mücadele edecek kıvamda görmek istiyor, Avrupa'da görmek istiyor. Buna odaklanın, yoksa bu camia, bu tribün zirveye oynamayan bir Göztepe'nin çok da umurunda olmaz.