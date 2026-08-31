Interfresh Eurasıa 100’den fazla ülkeyi İzmir’de buluşturacak

Türkiye’nin yaş meyve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarı Interfresh Eurasia, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek. Fuarda 100’ün üzerinde ülkeden alıcıların üretici ve ihracatçılarla buluşması hedeflenirken Interfood Eurasia markasıyla işlenmiş gıda ürünleri de organizasyona dahil edilecek. Fuar yönetimi ise uluslararası organizasyonların İzmir’de büyüyebilmesi için yerel yönetimlerden daha fazla destek beklediklerini açıkladı.

KKTC’nin partner ülke, Denizli’nin ise partner şehir olarak yer alacağı fuar, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek. Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden alım heyetinin katılması beklenen organizasyonda üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar, perakende zincirleri ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

“ÜRETİMİMİZ YÜZDE 50 ARTTI”

Türkiye’nin güçlü bir tarımsal üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Cengiz Balık, yaş meyve sebze sektörünün ana omurgasını oluşturan 20 temel üründeki üretimin 2002 yılında 34,3 milyon ton seviyesindeyken 2024’te yüzde 50 artışla 51,6 milyon tona ulaştığını söyledi.

Zirai don ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle üretimin 2025 yılında 44,4 milyon tona gerilediğini kaydeden Balık, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde sektörün yeniden çıkışa geçtiğini belirtti. Balık, “Yaş meyve sebze ihracatımız bu dönemde 2 milyon tonluk üretim ve 3 milyar dolara yaklaşan ihracatla önemli bir başarı yakaladı. Toplam 136 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamlar, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tüm iklimsel zorluklara rağmen çok büyük ve güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

“İHRACAT MİKTARI YÜZDE 175’İN ÜZERİNDE ARTTI”

Yaş meyve sebze ihracatındaki artışa dikkat çeken Balık, “2002 yılında yaklaşık 1 milyon 337 bin ton olan yaş meyve sebze ihracatımız, 2024 yılında 3 milyon 669 bin tona yükseldi. Başka bir ifadeyle 22 yıllık dönemde ihracat miktarımız yüzde 175’in üzerinde arttı. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 20’sinin Ege Bölgesi’nden gerçekleştirilmesi de bizim için gurur verici” diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2025 yılında 128 ülkeye 1 milyar 231 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Balık, iklim krizinin olumsuz etkilerine rağmen elde edilen başarının üreticiden lojistik sektörüne kadar bütün değer zincirinin ortak emeği olduğunu vurguladı.

“TÜRK SEKTÖRÜNÜN DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ”

Interfresh Eurasia’yı yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olarak görmediklerini ifade eden Balık, şöyle konuştu: “Interfresh’i Türk yaş meyve sebze sektörünün dünyaya açılan vitrinlerinden biri olarak görüyoruz. Uluslararası alıcıların İzmir’e gelmesi, ihracatçılarımızla doğrudan temas kurması, yeni ticari bağlantıların oluşturulması ve Türk ürünlerinin yeni pazarlara girmesi açısından fuarın çok önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Hedefimiz daha kaliteli, daha sürdürülebilir ve daha katma değerli üretmek; ürünlerimizi daha fazla pazara ulaştırmak.”

“INTERFRESH’İ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Fuarın Antalya’dan İzmir’e taşınması için büyük çaba gösterdiklerini belirten Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yeni hedeflerinin Interfresh Eurasia’yı dünya çapında bilinen bir ticaret platformuna dönüştürmek olduğunu söyledi.

Uçak, “Interfresh’i İzmir’e getirdik; şimdi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız, fuarın yalnızca Türkiye’de sektörün buluştuğu bir organizasyon olması değil; farklı ülkelerden alıcıların özellikle takvimlerine aldığı ve her yıl İzmir’e gelmek istediği güçlü bir ticaret platformuna dönüşmesi. Fuarın gerçek başarısını burada kurulan bağlantıların ihracata dönüşmesiyle ölçeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAMUL ÜRÜNLER İÇİN YENİ MARKA

Uluslararası alıcıların talepleri doğrultusunda Interfood Eurasia markasının da hayata geçirildiğini açıklayan Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, yeni organizasyonun Interfresh Eurasia ile aynı çatı altında ve eş zamanlı düzenleneceğini bildirdi.

Özer, “Önümüzdeki yıllarda Ege’ye baktığımızda, yaş meyve sebzenin dışında mamulleri de elimizde tutmaya başlayacağız. Yurt dışından gelen alıcıların talepleri de bu yönde oldu. Eş zamanlı olarak ikinci bir marka yarattık. Yaş, donmuş, kurutulmuş ve konserve ürünlerin yanı sıra meyve suları ve soslar da yer alacak. Meyve sebze mamullerinin tamamını kapsayacağız. Fuara 81 ilden ürünler gelecek, ayrıca mini bir pizza yarışması yapılacak” dedi.

“ALICI ÜLKE SAYISI 100’Ü AŞTI”

Fuarın uluslararası alıcı profilinin her yıl büyüdüğünü kaydeden Özer, 2024 yılında 54 olan alıcı ülke sayısının geçen yıl 71’e, bu yıl ise 100’ün üzerine çıktığını söyledi.

Bir fuarın uluslararası alanda kendisini kanıtlamasının en az beş yıl sürdüğünü dile getiren Özer, “Biz bu fuarı 2018’den beri düzenliyoruz. Bu yıl yurt dışından gelecek alıcıların yüzde 90’ı otellerde yerlerini ayırttı. On altı ülkede yerleşik acentemiz var ve bu ağ yaklaşık 40 ülkeye ulaşıyor. Çalışmalarımızın yüzde 30’u Türkiye’de, yüzde 70’i ise yurt dışında yürütülen faaliyetlerden geliyor. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz” diye konuştu.

“YERELİN BİZE SAHİP ÇIKMASI LAZIM”

İzmir’in uluslararası organizasyonlar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak yerel dinamiklerin zaman zaman organizatörleri zorladığını belirten Özer, yerel yönetimlerden daha güçlü destek beklediklerini söyledi.

Özer, “Yeni projeleri İzmir’e getirmek; Ege’yi kalkındıracak, otelleri ve restoranları dolduracak organizasyonlar yapmak istiyoruz. Ancak İzmir uluslararası ulaşım açısından zor bir şehir. Uçuşlar çok kısıtlı ve ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 30’u Antalya ya da İstanbul aktarmalı geliyor. Yerel yönetim ve elindeki fuar alanı gereken desteği göstermiyorsa bir yere kadar ilerlenebiliyor. Yerelin bize sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Özer’in açıklamalarına yanıt veren Hayrettin Uçak ise “Bu fuarın İzmir’de yapılması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Gerekirse yerel yönetimlerle gidip görüşürüz” dedi.