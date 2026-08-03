İsmail Köybaşı'na jübile yakışacak

Türk futboluna uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet ederek iz bırakan, A Milli Takım formasını da terleten Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, Göztepe ve Trabzonspor’un renkleriyle yeşil sahalara veda ediyor. Jübile maçı 8 Ağustos Cumartesi 20.00'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Passo üzerinden çok makul fiyatla bugün satışa çıkacak biletler iki kulübün taraftarlarına açık olacak ve taraftarlar maçı karışık olarak birlikte izleyecek.Yeni sezon kombineleri de bu maçta geçerli olacak.

TRANSFERDE SON DURUM

Göztepe, Musah'ı Sivasspor'a gönderirken bu takımdan umut vaat eden genç bir forvet Bekir'i de takıma katacak gözüküyor. Gürcistan A Milli Takımı kadrosunda da yer alan kaleci Gugeshashvili'yi kadrosuna katan Göztepe, Arda için de rekabet alanı açmış oldu kalede. Lig başlamadan çok önce hedeflediği bütün kilit mevkilere transferlerini tamamlayan sarı kırmızılılar böylece takımdaki eskiler ve yenilerin adaptasyonu hazırļık sürecinde sağlamış oldu.

SON HAZIRLIK MAÇLARI

Trabzonspor maçı, aynı zamanda sarı kırmızıların lig öncesindeki son hazırlık maçı da olacak. Göztepe, dün de Bodrumspor FK ile oynadığı hazırlık maçını rakibin ilk yarıda Arda'nın ortasında kendi kalesine attığı gol ve ikinci yarı sonlarında defansın hatasından yararlanan Efkan'ın güzel şutuyla 2-0 kazanmayı bildi. Teknik Direktör Stoilov bu maçta kaleyi yeni transfer edilen Gürcü eldiven Gugeshashvili'ye emanet ederken kadrodaki bütün oyunculara da süre verdi. Transferleri gündemde olan Dennis, Juan ile Ogün ise kadroda yer almadı.

TAKIMDA İLK 11 VE HAMLE BELLİ GİBİ

Teknik Direktör Stoilov hazırlık sürecindeki antrenman ve maçlarda genç oyunculara da şans vererek geniş kadroyu büyük ölçüde belirledi. Son transfer adımlarıyla gidecek ve gelecek oyunculara göre geniş kadro ortaya çıkacak. Armstrong'un hazırlık maçlarındaki performansı ve skora katkısı Juan gittiği takdirde o boşluğu doldurmaya aday olduğunun işareti. Janderson'un da bu sezon geçen sezona göre rekabet ortamında daha yararlı ve üretken olacağını ümit ediyorum.

Stoilov'un hazırlık sürecinde ilk 11'i ile kulübedeki hamle oyuncularını da büyük ölçüde belirlediğini not edebilirim. Dennis ve Juan'ın gittiği koşullarda Göztepe'nin ideal 11'inin şöyle olacağını düşünyorum: Gugeshashvili-Taha, Sonko, Bokele (K)-Arda, Matos, Miroshi, Antunes,Chernı-Janderson, Armstrong.

Stoilov'un gereken durum ve zamanlardaki hamle tercihlerinde ise kaleci Arda'nın yanında Ogün, Godoi, Efkan, Rhandley, Henrique önde olacak isimler. Bu bağlamda sakatĺık, ceza vb. durumlarda önceki iki sezonda olduğu gibi kadro sıkıntısı yaşanmayacağını da not edebilirim. Bu sezon Avrupa'yı mutlaka isteyen Göztepe'de ilk yarıdaki gelişmelere göre ligin ikinci yarısı için ara transfer döneminde takviye de söz konusu olabilir.

GÜLE GÜLE VE HOŞGELDİN KAPTAN

Jübile dönemi kapanmıştı çoktan. Ancak İsmail'e jübile yakışacak. Üç sezon Göztepe formasını terleterek takıma önemli katķılarda bulunan ve bundan böyle de teknik ekipte katkısını sürdürecek olan Köybaşı'na güzel oyun futbola katkısından dolayı teşekkür borçluyuz. Kaptan, teknik ekip içinde de Göztepe'ye değerli katķılarda bulunacaktır. Yolu açık olsun.