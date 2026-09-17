İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı açılıyor

İZKİTAP, sonbaharda bir kez daha İzmir’in merkezinde kitapseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 200 katılımcının yer alacağı fuarda, 400’e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla bir araya gelecek. 19 Eylül’de kapılarını açacak İZKİTAP, 27 Eylül’e kadar söyleşi, imza günü ve farklı etkinliklerle Kültürpark’ı edebiyatın buluşma noktasına dönüştürecek.

Dokuz gün boyunca 50’ye yakın söyleşi ile imza günlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 etkinlik gerçekleştirilecek.

GÜNDÜZ VASSAF İZKİTAP’IN ONUR KONUĞU

İZKİTAP’ın bu yılki onur konuğu psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf olacak. “Cehenneme Övgü”, “Cennetin Dibi”, “Annem, Babam ve Diğer Ölümcül Şeyler” ve “Vatanı Olmayan Adam” gibi eserleriyle tanınan Vassaf, 20 Eylül’de düzenlenecek özel söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar; yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve kültür kurumlarını aynı çatı altında buluştururken, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik bir program sunacak. Edebiyattan düşünceye, tarihten çocuk ve gençlik yayıncılığına uzanan program kapsamında ziyaretçiler sevdikleri yazarlarla bir araya gelirken yeni kitapları ve yayınevlerini de keşfetme fırsatı bulacak.

TANINMIŞ İSİMLER OKURLARIYLA BULUŞACAK

İZKİTAP’ın bu yılki imza programında edebiyat, gazetecilik, düşünce, sanat ve çocuk edebiyatından çok sayıda değerli isim yer alıyor.

Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Aytül Akal, Başak Sayan, Behiç Ak, Ediz Hun, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Işık, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Pucca, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan, Zeynep Oral ve daha birçok isim farklı günlerde okurlarıyla buluşacak. İmza programı, farklı kuşaklardan okurlara hitap eden geniş bir yelpaze oluşturacak. Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarları da fuar boyunca okurları ile bir araya gelecek. Böylece İZKİTAP, kitap alışverişinin yanı sıra yazarla okurun doğrudan buluştuğu canlı bir kültür ortamı sunacak.

CUMHURİYET YAZARLARI DA KATILACAK

Cumhuriyet Kitap yazarları da Cumhuriyet Kitap standında okurlarıyla bir araya gelecek. Rıfat Esen 19-20 Eylül, Ahmet Gürel 19-20 Eylül, Ahmet Gülen 19 Eylül, Bekir Yurdakul, 20-22-24 Eylül’de imza etkinliği düzenleyecek. Mehmet Emin Ekmacı 25 Eylül, Halil Genç 26 Eylül, Günver Güneş ve Mustafa Balbay da 27 Eylül’de okurlarıyla bir araya gelecek.

KÜLTÜRPARK’TA KİTAPLA BİRLİKTE SERGİ ZAMANI

İZKİTAP, kitap ve edebiyat programının yanı sıra Kültürpark’ın ev sahipliği yaptığı sergileriyle de dikkat çekiyor. Fuar süresince “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” sergisi Atlas Pavyonu’nda ziyaret edilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve katkılarıyla, Folkart’ın yapımcılığında hazırlanan sergide Nâzım Hikmet’in yaşamı; arşiv belgeleri, elyazmaları, kişisel eşyalar, fotoğraflar ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerle ele alınıyor.

Kültürpark’ın tarihini anlatan “Kültürpark 90 Yaşında” sergisi Pakistan Pavyonu’nda, İzmir Mutfak Müzesi’nin kuruluş sürecine ilişkin “Açılışa Doğru” sergisi ise eski Göl Gazinosu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’ndeki “Sanatın Durakları – Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu” da İZKİTAP’ın ilk üç gününde görülebilecek.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN EDEBİYATLA BULUŞMA

İZKİTAP, çocukların ve gençlerin kitapla daha yakından buluşabileceği bir ortam da sunacak. Kent genelindeki okullardan fuara gelecek öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak; farklı yayınevlerinin yayınlarını bir arada inceleyebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Kent Kitaplığı da yeni yayınları, söyleşileri ve imza günleriyle İZKİTAP’ta okurlarla buluşacak. Kentin tarihinden kültürel mirasına, doğasından günlük yaşamına uzanan yayınlar fuarın önemli duraklarından biri olacak. İZKİTAP, 19-27 Eylül tarihleri arasında her gün 10.00 - 20.00 saatlerinde Kültürpark’ta ziyaret edilebilecek. Fuarın girişleri ücretsiz olacak.

İZKİTAP VE ULUSLARARASI İZMİR EDEBİYAT FESTİVALİ AYNI DÖNEMDE

İZKİTAP ile birlikte İzmir’in edebiyat takviminde önemli bir başka buluşma da gerçekleşecek. “Edebiyat İyileştirir” temasıyla bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 24-27 Eylül tarihlerinde Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festival, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden yazar, şair, düşünür ve sanatçıları İzmir’de buluşturacak. Onur konukları Alberto Manguel ve Zülfü Livaneli olacak.