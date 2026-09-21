İZMAR 25’inci mağazasını Buca Gediz’de açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkı uygun fiyatlı, güvenilir alışverişle buluşturan tanzim satış mağazası İZMAR, yeni şubesini Buca Gediz’de (İnönü Mahallesi) hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve Nisan 2025’ten beri kentin dört bir yanına yayılan İZMAR mağazaları, Buca Gediz şubesiyle 25 mağazaya ulaştı. Merkezin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra, Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, İZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Yeter, İZMAR Genel Müdürü Samet Yoldaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bucalı katıldı. Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından Başkan Dr. Cemil Tugay, yeni mağazadan ilk alışverişi yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan Tugay, hatıra fotoğrafı çektirdi, miniklere ikramda bulundu.

“FİYAT POLİTİKASI ZİNCİR MARKETLERİN İNSAFINA KALIYOR”

İZMAR’ı İzmirlinin sofrasına ve cüzdanına destek olmak için hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tugay, “Amacımız marketçilik yapmak değil. Ancak halkın bu yönde bir talebi var. İçinde bulunduğumuz koşullar, bu tür marketlerin açılmasını zorunlu hâle getiriyor. Tarımda, hayvancılıkta, genel olarak gıdada ve su ürünlerinde, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte fiyat politikası belirlenirken biraz zincir marketlerin insafına kalınıyor. Türkiye’de böyle bir gerçek var. Biz de zincir marketlerin istediği fiyatlandırmayı yapmasına karşı halkın yanında yer almak için bu projeyi hayata geçirdik. Üreticinin hakkını aldığı bir ödeme sistemi oluşturmak, buna karşılık tüketicinin üzerine fazla yük yüklemeden ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakmadan ürünlerle buluşmasını sağlamak amacıyla bu tür marketleri açma gereği duyduk. İZMAR’ın halkta çok önemli bir karşılığı olduğunu da gördük, görüyoruz. Çünkü gerçekten İzmir’de yüzlerce farklı noktada yeni İZMAR açılması yönünde talep var” dedi.

“TORBALI’YA BÜYÜK BİR ET ENTEGRE TESİSİ AÇACAĞIZ”

İzmirlilerin en çok et ve süt ürünlerine ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Tugay, “Sattığımız ürünlerin sağlıklı olmasına özen gösteriyoruz. Kendi mezbahalarımızda kesilmiş hayvanların etlerini bu marketlerde satıyoruz. İZMAR’da asla hastalıklı bir hayvanın etini bulamazsınız, böyle bir şey mümkün değil. Yüzde yüz kefiliz; tertemiz, tamamen sağlıklı ürünler burada satılıyor. Mezbahalarımızın kapasitesini artırmak, yeni mezbahalar açmak için de çalışma yürütüyoruz. Buna sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi marketlerinin değil; aynı zamanda kasaplık yapan diğer esnafımızın ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Torbalı'da çok büyük bir et entegre tesisi yapımı için proje çalışması yaptık. Çok yakında yapımına başlanacak ve mümkün olan en kısa sürede Torbalı'da çok büyük bir mezbahayı daha hizmete açacağız. Onun açılmasıyla marketlerdeki et tedariki ile ilgili sıkıntılar aşılmış olacak. Bu dönem boyunca da arkadaşlarımız yine sağlıklı hayvanların, düzgün koşullarda kesilmiş hayvanların etlerini marketlerimizde satışa sunabilmek için doğru üreticiyle temas kurmak için çalışıyor” şeklinde konuştu.

“NE YAPARSAK YAPALIM HALK ADINA YAPIYORUZ”

Önümüzdeki dönemde daha fazla mahallede yeni şubelerin açılacağını dile getiren Başkan Tugay, “Hiçbir kâr amacı gütmediğimiz için piyasaya göre oldukça uygun fiyatlı olarak ürün satıyoruz. Fabrikamızın kapasitesinin artırılması için de çalışıyoruz. İcap ederse yeni fabrikalar da kurmamızın önünde bir engel yok. Ne yaparsak yapalım, bunların hepsini halk adına yaptığımızı lütfen unutmayın. Belediyeler halka aittir, belediyenin şirketleri de halka aittir. Dolayısıyla hiçbir belediye ya da hiçbir belediye şirketi kâr edeyim diye bir iş yapmaz, yapmamalıdır. Bizler sadece kendini çevirsin, kendi masraflarını karşılasın diye bir miktar kâr payı koyuyoruz. Burada göreceğiniz ürünlerin fiyatı piyasaya göre en az yüzde 20-25 daha düşük” ifadelerini kullandı.

“YENİLERİ DE AÇILACAK”

Başkan Tugay, “Ben ve arkadaşlarım tamamen ülkemize ve halkımıza, şehrimize hizmet etme düşüncesiyle geldik; onun için çalışıyoruz. Daha iyisini yapmak için gerçekten çok çaba gösterdiğimize, emek harcadığımızdan ve harcamaya devam edeceğimizden lütfen hiçbirinizin şüphesi olmasın. Marketlerde ürün çeşitliliğini artırmak için, fiyatları daha uygun hale getirmek için, arka planda üreticiye daha fazla destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her zincir market şunu bilmeli; burada halkın bir zincir marketi bugün bir şube açıyor. Daha yenileri de açılacak. İnsanlarımız istedikçe biz yeni şubeler açmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN BENZER: BAŞKANIMIZIN ÇABALARINI TAKDİRLE VE SAYGIYLA KARŞILIYORUZ

Açılışta konuşan Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer ise “Ülkemizin bulunduğu ekonomik koşulları hepiniz biliyorsunuz. Bu zor zamanda Başkanımızın çabalarını takdirle ve saygıyla karşılıyoruz. Başkanımızın dediği gibi bize çok çalışmak yakışır” dedi.

24’ÜNCÜ MAĞAZA SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ İÇİNDE AÇILDI

İZMAR’ın 24’üncü mağazası ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hizmete açıldı. Hizmete açılan mini İZMAR mağazası, Sosyal Yaşam Kampüsü’nün sakinleri başta olmak üzere çevredekilerin ihtiyaçlarını sağlıklı, güvenli ve kolay bir şekilde sağlayabilmelerine imkan sağladı.

YENİ MAĞAZALAR ÖDEMİŞ VE BAYINDIR’DA

25’inci Buca Gediz mağazasının yanı sıra İZMAR, Bayraklı’da Özkanlar, Orgeneral Nafiz Gürman ve Osmangazi; Bornova’da Çamdibi, Doğanlar ve Erzene; Buca’da merkez, ESHOT, Sosyal Yaşam Kampüsü; Çiğli, Karabağlar’da Bozyaka; Karşıyaka’da Girne ve Nergiz; Konak’ta Gültepe ve Kemeraltı; Menemen ve Ulukent; Gaziemir ve Aktepe; Aliağa, Tire ve Torbalı Ayrancılar mağazalarıyla İzmirlilere hizmet veriyor. İZMAR şubesinin bulunmadığı noktalarda ise gezici mağaza aracılığıyla vatandaşlara ulaşılıyor. Yeni mağazaların Ödemiş ve Bayındır’da yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İZMAR’LARDA NELER VAR?

İZMAR mağazalarında; temel gıdadan temizlik ürünlerine, kırmızı etten süt ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden şarküteriye kadar bir hanenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli üreticiden satın alarak 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası’nda ürettiği İZMAR markalı süt, yoğurt, taze beyaz peynir, kaşar peyniri ve ayran, Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde işlenen et ve et ürünleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflerden alınan İZMAR markalı, yeşil zeytin, siyah zeytin, bal, tahin, pekmez, çay, zeytinyağı ile Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri İZMAR raflarında yer alıyor.