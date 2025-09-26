İZMAR’ın 11’inci mağazası Aliağa’da açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri enflasyona karşı korumak ve güvenli alışverişle buluşturmak amacıyla hizmete açtığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 11’inci şubesini Aliağa’da hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hızla kent geneline yayılan İZMAR’ın yeni mağazası, Aliağa Fevzi Paşa Caddesi üzerinde İzmirli ile buluştu. Mağazanın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçmiş dönem milletvekili Atilla Sertel, CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe, Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Aliağalı katıldı.

“ALİAĞA’DA İZMAR AÇMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

İZMAR Aliağa’nın açılış töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Tüketiciyle üretici arasındaki yolu kısalttığımız, tüketiciye sağlıklı, güvenilir gıdanın mümkün olan en uygun fiyatla ulaşmasını sağlamayı amaçladığımız İZMAR marketler zincirinin 11’incisini açıyoruz. Aliağa’da İZMAR açmanın gururunu yaşıyoruz. İzmir’de TANSAŞ geleneği vardı. Çocukluk, gençlik çağı İzmir’de geçenler bilirler, TANSAŞ bizim için çok özeldi. İzmirli sahip de çıkmıştı TANSAŞ’a. Kendi belediyemizin marketi demişti. Kazanacaksa belediyemiz kazansın demişti. Üstüne üstlük fiyatları uygundu. Kendini geliştirdi, çoğaldı. Büyük bir market zincirine dönmüştü, sonra başka bir yere evrildi” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BU MARKETLERDEN BİR KURUŞ KAZANMAYACAK”

Üreticinin ve tüketicinin korunması için bu işe girdiklerini ifade eden Başkan Tugay, “Günümüz şartlarında vatandaşımız bir grup marketin insafına kalmış durumda. Mal alırken çok sıkı pazarlık edip üreticinin de belini büküyorlar. Bir tarafta da tüketici var. Bir ürünün kaça satılacağını, ne kadar indirim yapılacağını onlar belirliyor. Marketlerin içine girdiğinizde de ürünlerin kalitesinde sürekli bir düşme görüyorsunuz. Böyle bir sorun var. Konu vatandaşın temel ihtiyacı olunca, kamunun, devletin düzenleyici görevi görmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bu marketleri açıyoruz. Belediye olarak biz ne marketçilik yapmaya meraklıyız, ne de bu marketlerden herhangi bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu marketlerden bir kuruş kazanmayacak. Buradan gelen parayı olduğu gibi tekrar İZMAR’lara mal tedarik etmeye ya da yeni şubeler açmaya kullanacak” dedi.

“HER BİN LİRALIK ALIŞVERİŞTE 250 LİRA VATANDAŞIN CEBİNE KALSIN”

İZMAR’larda ürün çeşidine göre piyasa koşullarının yüzde 20 ila yüzde 40 altında satış yapıldığını söyleyen Başkan Tugay, “Hemen hemen gittiğim her yerde buraya da İZMAR açın diye talep alıyorum. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Sistem çok güzel işliyor. Bu sistemi doğrudan üreticiden alıp, markete getirip, uygun olan en makul ücrete satalım diye kurduk. Buradan alacağınız et ve süt ürünleri belediyenin kendi tesisinden gelen ürünler. Sağlıksız olma ihtimali yok. Bir de uygun fiyatlı. Biz ortalama yüzde 25 uygun fiyata satış yapıyorsak bu şu demektir; başka markette bin liraya alacağınız ürünleri burada 750 liraya alacaksınız. Bizim de amacımız her bin liralık alışverişte 250 lira vatandaşın cebine kalsın. Bu yıl sonuna kadar 20 İZMAR açmayı hedeflemiştik. Bugün 11’incisini açıyoruz. Diğer mağazalarımızın hazırlıkları sürüyor. 2025 yılının sonuna kadar 20 tanesini açmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda da ihtiyaca, talebe göre planlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ŞAKRAN VE BENZER 8 ALTYAPI PROJESİNİN KREDİSİNİ ONAYLAMADILAR”

Aliağa’ya olan sevgisini ifade etmek istediğini söyleyen Başkan Tugay, Şakran’ın uzun yıllar devam eden altyapı sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıldır Maliye Bakanlığı’ndan beklediği kredi onayı sürecini anlattı. Başkan Tugay, “Bütün ilçelerimize adil bir şekilde hizmet kuralımızdan vazgeçmeden Aliağa için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şakran’ın bir kanalizasyon sorunu var. Uzun yıllar şikayet konusudur. Ben de seçim çalışması yaparken Şakranlılardan en çok bu şikayeti duydum. Çok haklılar. Göreve gelir gelmez hemen yapmaya başlayalım demiştim. Arkadaşlarımız ‘Dünya Bankası’nın bu konuyla ilgili çok avantajlı bir kredisi var, ona başvuralım ve sonucuna göre devam edelim’ dediler. Uluslararası yatırım bankalarının kredileri gerçekten şehrimiz için, ülkemiz için şans. Onlar sadece bunu kredi olarak görmüyorlar, ülkelerin kendini derleyip toparlaması için veriyorlar. Çok avantajlı bir krediydi. Arkadaşlarımız bunun için çabaladı, uğraştı, anlaşmaya vardı. Bir seneden uzun süredir bu kredinin bakanlık tarafından onaylanması için uğraşıyoruz. Bu konu hallolsun diye Maliye Bakanı ile de görüştüm. Hatta bu görüşmeden dolayı benim için AK Parti’ye geçecek diyenler de oldu. Ama neticede Maliye Bakanı’nın da iyi niyetle yaklaşmasına rağmen bu kredi onaylanmadı. Bununla beraber benzer 8 tane altyapı projesi için başvurduğumuz benzer kredilerin hiçbirini onaylamadılar” diye konuştu.

“BİR İLÇE BELEDİYESİ BUNU YAPAMAZ”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın kamuoyundaki ifadelerine de yanıt veren Başkan Tugay,

“Aliağa Belediye Başkanı beni ziyarete geldiğinde ‘Sen bize aracı ol, bu krediyi onaylatalım. Sonuçta Şakran’a hizmet olarak gelecek, konuşursan çok sevinirim’ dedim. ‘Konuşurum’ dedi. O günden sonra kendisinden hiçbir şey duymadım. Sonra birdenbire ‘Aliağa Belediyesi olarak biz bunu yapalım’ dedi. Şimdi ‘yapın’ diyeceğim ama bu öyle bir yapım işi ki, elinizde bu işin doğru düzgün yapılıp yapılmadığını denetleyecek eleman olması lazım. Bir ilçe belediyesi bunu yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu mümkün değil. Bir de kendiniz işletmeyeceksiniz, daha sonra İZSU işletecek. Burada hatalı işler yaparsanız İZSU orayı nasıl düzeltecek, o da belli değil. Sadece işin yapılmaması için çalışanlarla, bunun üzerinden kendince bir siyasi şov çıkarmaya çalışanlar arasında kaldı bu iş” diye konuştu.

“ŞAKRAN’IN ALTYAPISINI İKİ SENE İÇİNDE BİTİRECEĞİZ”

Aliağa’da Şakran’ın altyapı müjdesini veren Başkan Tugay, “Biz İzmir’in onuruyuz. İzmirli bize güvendi, oyunu verdi. Bu işi yapın diye göreve getirdi. Dünya Bankası’nın kredisi iyiydi ama onaylanmadı. Oradan bir beklentimiz yok artık. Derhal biz bunu yapacağız dedim. Şakran’ın da Dikili’nin de kanalizasyonunu, arıtmasını, yağmur suyu ayrıştırmasını bütün hepsinin en geç bir buçuk ay içinde ihalesini yapıyoruz. En geç iki sene içerisinde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR İŞ YARIM BIRAKILMAYACAK; BU SİZE CEMİL TUGAY SÖZÜDÜR”

Başkan Tugay konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Zaman zaman insanların yüzünde karamsarlık görüyorum. Sakın öyle olmayın. Başınızı dimdik tutun. Kendinize de, bize de inanın. Her şeyden önce bu güzel ve büyük ülkenin çok kıymetli olduğunu, bu ülkeye sahip çıkacak yürekli insanların olduğunu unutmayın. Bunlar sizsiniz, bunlar biziz. Her ne iş olursa olsun yapılacak. Hiçbir iş yarım bırakılmayacak. Bu size Cemil Tugay sözüdür. Aliağa’ya da İzmir’in 30 ilçesine de gereken hizmeti yapacağız.”

ALİAĞA SOKAKLARINDA ESNAF TURU

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay, İZMAR Aliağa mağazasının açılışını ve ilk alışverişi yaptı. Başkan Tugay, mağazada Aliağalı vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Açılışın ardından Tugay, Fevzipaşa Caddesi’ndeki Aliağalı esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Tugay, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

11 MAĞAZAYLA HİZMET VERİYOR

İZMAR, açıldığı nisan ayından bugüne 11 mağazaya ulaştı. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00-20.00 saatleri arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar ve Orgeneral Nafiz Gürman, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Konak’taki Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir ve Aliağa şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor.

İZMAR’IN ÇEVRE DOSTU ÇANTALARI SATIŞTA

İZMAR’larda İzmirlilere güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kâr amacı gütmeden satışa sunuluyor. İZTARIM tarafından Bayındır Süt Fabrikası’nda İzmirli üreticilerden alınan sütlerin işlenmesiyle üretilen İZMAR markalı süt ve süt ürünleri, Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde tamamen yerli besiden hazırlanan et ve et ürünleri, Halk Ekmek ürünleri sağlıklı ve uygun fiyata satışa sunuluyor. Kendi bünyesinde üretilen ürünlerin yanı sıra Mordoğan Kooperatifi iş birliğiyle, Giresun Tirebolu Kooperatifi ortaklığıyla siyah çay ürünleri İZMAR markasıyla tüketiciye ulaşırken üreticiye de can suyu oluyor. İZMAR mağazaları son olarak iklim kriziyle mücadeleye destek ve sürdürülebilir bir çevre için yüzde yüz geri dönüştürülebilir materyalden üretilen 4 farklı türde alışveriş torbasını satışa sundu. Küçükten büyüğe sırasıyla 7,50 TL, 14,5 TL, 17,5 TL ve 195 TL’ye satışa sunulan torbaların en büyüğü ısı yalıtımlı plaj çantası olarak da kullanılabiliyor.