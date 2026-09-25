İzmir-Aydın Otoyol ücreti 415 TL’ye çıkabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolların da aralarında bulunduğu iki köprü, sekiz otoyol ve iki çevreyolunun 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler sürerken YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yollara yüzde 450 oranında zam geleceğini söyledi.

“BUNUN ADI, ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA VATANDAŞI SOYMAKTIR”

İzmir ve Aydın’da yaşayan veya bu illere yolu düşen yurttaşlara seslenen Yavuzyılmaz, "AKP’nin 30 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun işlettiği otoyollardan biri de; KGM İzmir-Aydın Otoyolu. Uzunluğu 99 km, geçiş ücreti: 73 TL. Bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine yüzde 450 zam yapılması bekleniyor. Karayolları 2.Bölge’de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,74 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Aydın-Denizli Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,21 TL Aradaki fark 4,5 kat… Bu demektir ki, KGM İzmir-Aydın Otoyolu özelleştirilirse; şu anda 73 TL olan araç geçiş ücreti, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyolun ücretine endekslenerek 415 TL’ye çıkacak. Bunun adı, özelleştirme adı altında vatandaşı sinsice soymaktır” ifadelerini kullandı.

Çeşme, Urla ve Karaburun’u içine alan yarımadada yaşayan yurttaşlar, sendikalar kararın iptali istemiyle Danıştay’a 3 ayrı dava açarken üç ilçe meydanında imza kampanyaları devam ediyor.