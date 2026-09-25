İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kızıloba İlkokulu'nu yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirerek çocukların daha konforlu, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim görmesine destek oluyor. Bu kapsamda Bayındır Kızıloba İlkokulu’nda da kapsamlı tadilat çalışmaları yapıldı.

Okul yeni eğitim öğretim dönemine yenilenen yüzüyle başlarken çocuklar için de şenlik düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yenilenen okulu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrencinin sırasına oturan Tugay, çocuklara okul çantası hediye etti. Kızıloba halkıyla da bir araya gelen Tugay, yurttaşların taleplerini dinledi. Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

“DOĞRU OLAN OKUMAKTIR, OKUYACAĞIZ”

Şenlikte Kızıloba halkına hitap eden Başkan Tugay, ziyaret sırasında kendisine söylenen bir sözün kendisini etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Okula giriş yaparken bir vatandaşımız bana, ‘İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı köyümüze geldi’ dedi. O an içimden, ‘Sana bir görev daha düştü. Öyle bir program yap ki görev süren bittiğinde hiçbir köy, buraya belediye başkanı gelmedi demesin’ dedim. Bu inanç ve duygu ile çalışmaya devam edeceğim. Hepiniz başımın üstünde, yüreğimdesiniz. İzmir’de 600 köyümüz var. Bir taraftan 4,5 milyonluk nüfusun 3 milyonu şehir merkezinde yaşıyor. Çalıştığımız pek çok konu ve iş var. Bir taraftan bunları takip ederken diğer taraftan köylerimize hem hizmet ederek hem de ziyaret ederek sizleri ihmal etmemeye çalışıyoruz. Türkiye Türkiye ise, İzmir İzmir ise bu, köylerle başlayan bir hikâyedir. Köylerimizi ihmal etmek, köylerimizin ihtiyaçları konusunda özensiz davranmak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şey. Bunun bilincinde olan bir kardeşiniz ve evladınız olarak şundan şüpheniz olmasın; İzmir’in merkezi neyse bizim için Bayındır’ın Kızıloba’sı da, İzmir’imizin 600 köyü de odur. Her zaman gelemesek de yüreğimiz sizinle. Sizlerden iletilen bir konu olduğunda elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olacağız. Okul çok başka bir şey. Evden sonraki en önemli şey.

Arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle zaman zaman buluşarak çocukların ve ailelerin okullarıyla ilgili isteklerini soruyorlar. Bu şekilde onlarca, yüzlerce okulda pek çok çalışmamız olacak. Herhangi bir okulun ihtiyacını karşıladığımızda çok mutlu hissediyoruz. Her anne ve baba çocuğunun okumasını ister. Çocuğunun bilgili, donanımlı, aydın bir insan olmasını ister. Okul insanlara sadece bilgi değil; aynı zamanda ülke vatandaşı olmak nedir, o ülkeyi sevmek nedir, halkına saygı duymak nedir, yüreğinden bir toprağa ve memlekete bağlanmak nedir, onu öğretir. Okul insana geçmişinden, bugününden ve geleceğinden bahseder. Madem doğru olan okumaktır, okuyacağız. Madem hepimizin iyi olması için bu milletin her evladının bu ülkeyi sevmesi lazım; bu ülkede yaşayan her insana, her metrekare toprağa sevgisinin ve saygısının olması lazım. Bu vatanı, milleti çok seveceğim, kendimi iyi yetiştireceğim ve görev düşerse ülkeme hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.”

“ÖĞRETMENLER MEŞALE GİBİ”

30 yıl boyunca doktorluk yaptığını, babasının da öğretmen olduğunu belirten Başkan Tugay, öğretmenlerin çocukların hayatındaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Babamın çocuklara cansiperane şekilde eğitim verirken, bir yandan da onların ihtiyaçları için yaptıklarını hiç unutmam. Bu ülkenin öğretmenlerinin hepsi fedakâr insanlardır. Yüz binlerce öğretmen, çevresini aydınlatan meşaleler gibi yaşıyor ve çalışıyor. Öğretmenler kıymetlidir. Biz belediye başkanları da kamu görevi yapan insanlarız. Bu ülkede kimse aç kalmasın, yokluk çekmesin, evsiz kalmasın, hiçbir çocuk okulsuz kalmasın. Hiçbir anne ‘Çocuğum okula gidemiyor’ diye üzülmesin. İhtiyacı olan herkesin ihtiyacı karşılansın isteriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği o özgürlük savaşında olduğu gibi; bir millet kenetlendiği, hep birlikte iyi olmak istediği ve bu memlekete ait ne varsa korumak için kararlı olduğu zaman bir şeyler değişir. Büyüklerimden, kardeşlerimden, evlatlarımdan bunu istiyorum. Birbirimize kenetlendiğimiz, hep beraber ülkemizin iyiliğini istediğimiz, komşumuzun aç olmasına razı olmadığımız, herhangi bir köyümüzün okulunda sıkıntı yaşanırken onu o şekilde bırakmaya razı olmadığımız zaman işte o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz.”

BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da okulda yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Tugay’a teşekkür etti. Sakarsu, “Başkanımızın önderliğinde okulumuza yapılan bu güzellikler için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Girişte halkımız ‘İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı köyümüzü ziyaret etti’ dedi. Bayındır’ın dağ köyüne ziyaret gerçekleştirdiği için de kendisine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önceki dönem okul aile birliği başkanı Melike Ağırsöz ise Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek Başkan Tugay’a ve proje yürütücüsü Yağmur İnanır’a çiçek takdim etti.

OKULDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI

Çalışmalar kapsamında okul binasındaki idari oda, sınıflar ve koridorlarda çöken zemin döşemeleri onarılarak seramik kaplama yapıldı. İç cephe ve tavanlar boyandı; pencere parmaklıkları, ana giriş kapısı ve diğer demir aksamların boya işleri tamamlandı. Dış cephe boyanırken bayrak direği kaidesi ve çeşmenin seramik kaplamaları yenilendi. Mevcut bahçe duvarının önüne temel hatılı oluşturularak 1,20 metre yüksekliğinde panel çit monte edildi. Okul bahçesine sürgülü giriş kapısı yapıldı. Tuvalet yapısında tüm vitrifiye elemanları, armatürler ve tesisatlar, kapılar, duvar ve zemin seramikleri yenilendi. Çocukların daha güvenli bir ortamda oynayabilmesi için oyun parkının zeminine beton dökülerek kauçuk kaplama uygulandı.