İzmir Büyükşehir’den yeni eğitim döneminde beslenme desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2026-2027 eğitim yılında da okul öncesinden ilkokula, üniversitelerden özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullara kadar farklı gruplara beslenme desteği sunmaya devam edecek. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yemek Üretim Merkezi’nde haftanın yedi günü sürdürülen çalışmalarla on binlerce çocuk ve gence sıcak yemek ve kumanya ulaştırılacak.

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNE SICAK YEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in farklı 20 noktasında faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimini artırmak ve ailelerin ekonomik koşullarını desteklemek amacıyla kurulan etkinlik merkezlerine günlük ortalama 4 bin 500 adet sıcak yemek ulaştırılıyor.

KANTİNİ BULUNMAYAN İLKOKULLARA BESLENME DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek ihtiyacının yoğun olduğu mahallelerdeki ilkokullarda sürdürdüğü beslenme paketi desteği de yeni eğitim öğretim döneminde devam edecek. Tam gün eğitim veren ve kantini bulunmayan yedi ilkokuldaki yaklaşık 2 bin öğrenciye beslenme paketi desteği sağlanacak. Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde hafta içi her gün farklı menüler oluşturularak hazırlanan beslenme paketlerinin dağıtımı da 28 Eylül’de başlayacak. Dağıtımlar hafta içi her sabah 08.30 – 09.00 saatleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BÜYÜKŞEHİR’E EMANET

Üniversite öğrencilerine akşam yemeği desteği de 28 Eylül’de yeniden başlıyor. Kentteki altı devlet üniversitesinde eğitim gören öğrenciler için günlük ortalama 9 bin 600 adet sıcak yemek üretilecek. Dağıtımlar ise 16.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ENGELLİ BİREYLER UNUTULMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü yaklaşık 30 okula da günlük ortalama 8 bin 100 adet sıcak yemek ulaştırıyor. Engelli bireylerin üye olduğu yaklaşık 20 derneğe de günlük ortalama 750 adet sıcak yemek dağıtılıyor.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Konak, İnciraltı ve Yurtoğlu Hizmet Merkezleri’ne yönelik kumanya hizmeti planlandığı şekilde sürdürülüyor. Merkezlere hafta içi günlük ortalama 300, çarşamba günleri ise İnciraltı Engelliler Merkezi’ne ek 300 kişilik olmak üzere haftada toplam 1800 kişilik kumanya ulaştırılıyor.