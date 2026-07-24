İzmir'de barınma çıkmazı: 22 bin kişi şehri terk etti

Bir dönem herkesin yaşamak hayalini kurduğu “Ege’nin İncisi” İzmir, şimdilerde ekonomik zorluklar ve barınma kriziyle tetiklenen bir göç dalgasıyla sarsılıyor. TÜİK’in son açıkladığı 2025 yılı göç verileri, İzmir’in yaşadığı kan kaybının ekonomik boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Artık İzmirlilerin şehri terk etme nedeni iş veya tayinden çok, yaşanabilir bir ev bulma kaygısı oldu. Geçen yıl tam 21 bin 955 kişi doğrudan “daha iyi bir konut ve yaşam standardı” arayışıyla şehri terk ederken bu tablo; astronomik kira artışlarının, konut yetersizliğinin ve kentleşme sorunlarının yurttaş üzerindeki ağır baskısının en güçlü istatistiksel dayanağı olarak öne çıktı.İzmirliler artık çareyi, daha uygun maliyetli yaşam sunan çevre kentlere göç etmekte buluyor.

MEMLEKETE DÖNÜŞ

Göç nedenlerinde ikinci sırada ise 20 bin 227 kişi ile “hane veya aile fertlerinden birine bağımlı göç” yer alırken 3 bin 862 kişi de İzmir’de ayakta kalamayarak aile yanına veya memleketine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan veriler, kentin sosyolojik yapısına dair yerleşik bir algıya da ışık tuttu. Yıllardır bir “emekli şehri” olarak anılan İzmir’den, emekli olup şehri terk edenlerin sayısı sadece 694 kişide kaldı.