İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

İzmir’in Çiğli ilçesinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Olay, Çiğli Belediyesi’ne ait otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, belediye başkanının makam aracına silahla ateş açtı. Saldırı sırasında aracın boş olduğu öğrenildi.

Silah seslerinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırının nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.