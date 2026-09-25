İzmir’de emeklilerden AYM’ye çağrı: Seyyanen zam dosyasını karara bağlayın

İzmir’de emekli örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar, memur emeklilerine seyyanen zam talebiyle alanlara çıktı. İzmir Emekliler Platformu’nun çağrısıyla Konak YKM önünde bir araya gelen emekliler, sloganlar eşliğinde Konak Vapur İskelesi Tramvay Durağı’na yürüdü. Düzenlenen basın açıklamasını İzmir Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Kenan Işık okudu. Eyleme İzmir Emekliler Platformu (İZEP), 2021 Tüm Emeklilerin Sendikası, Birleşik Emekliler Sendikası, DEM Parti, CHP, YENİ Parti, Yeşil Sol Parti, Eğitim-İş, Eğitim Sen, TEMAD Narlıdere Şubesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile farklı siyasi parti, sendika, STK ve yurttaşlar katıldı.

Eylem, emekli örgütlerinin çağrısıyla Türkiye genelinde 81 il ve çok sayıda ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Ankara’da emekli örgütleri Anayasa Mahkemesi önünde toplanırken, diğer kentlerde yapılan eylemlerle aynı talep gündeme getirildi.

“HER GEÇEN GÜN İNSANCA YAŞAMDAN UZAKLAŞIYORUZ”

Işık tarafından okunan açıklamada, emeklilerin ekonomik koşullarına dikkat çekilerek, “Bizler bugün Türkiye genelinde 81 yerleşim yerinde aynı saatte alanları dolduran emekliler, emekçiler ve örgütleriz. Bizler yıllarını bu ülkenin üretim ve hizmet alanlarında alın teri dökmüş milyonlarca emekliyiz, emekçileriz. Yıllarımızı verdiğimiz ülkemizde ne yazık ki insanca yaşamdan her geçen gün uzaklaşıyoruz. Her gün daha çok yoksullaşırken açlığa, sefalete mahkûm ediliyoruz” denildi. Açıklamada, özellikle memur emeklilerinin seyyanen zam talebinin hukuki boyutuna dikkat çekildi.

“2023’TEKİ 8 BİN 77 LİRALIK ZAM EMEKLİLERE DE YANSITILMALIYDI”

Emekli örgütlerinin açıklamasında, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasının temel itiraz konusu olduğu belirtildi. Açıklamada, 2015 yılında yapılan 100 liralık seyyanen artışın memur emeklilerinin maaşlarına da yansıtıldığı belirtilerek, 2023’teki uygulamanın ise farklılaştırıldığı savunuldu.

Emekliler, 15 Temmuz 2023 tarihli düzenlemeyle çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamasının memur ile memur emeklisi arasındaki gelir farkını büyüttüğünü ifade etti.

“MAKAS AÇILDI, EMEKLİ YOKSULLAŞTI”

Basın açıklamasında, seyyanen ödemenin çalışan memurlara verilip emekli memurlara verilmemesinin iki grup arasındaki maaş farkını artırdığı savunuldu. Emekli örgütleri, uygulamanın yalnızca emekli maaşlarını değil, çalışan memurların emeklilik kararlarını da etkilediğini vurguladı. Açıklamada, emekli maaşlarının düşük olması nedeniyle emekliliği hak eden bazı çalışanların görevde kalmayı tercih ettiği ve bunun da gençlerin kamuya atanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

“39 AYDIR BU HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR”

Açıklamada, seyyanen zam talebinin üzerinden geçen sürenin 39 aya ulaştığı belirtilerek, memur emeklilerinin ekonomik açıdan daha fazla bekleyemeyeceği ifade edildi. Emekli örgütleri, memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de düşük aylıklar ve yaşam maliyetleri nedeniyle zorlandığını belirterek, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri gelir düzeyine ulaşması gerektiğini savundu.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Eylemin önemli başlıklarından biri de Anayasa Mahkemesi’nde devam eden seyyanen zam başvurusu oldu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvurularda, 2023 yılında çalışan memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen ödemenin hukuka aykırı olduğu ileri sürülüyor.

Anayasa Mahkemesi, 6 Ağustos 2026’da aynı konuya ilişkin iki başvurunun 2026/7162 sayılı dosyada birleştirilmesine karar verdi. Komisyon da 18 Eylül’de başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar vererek dosyayı esas incelemesi için ilgili bölüme gönderdi. Ancak AYM’nin henüz seyyanen zammın memur emeklilerine ödenmesine ilişkin nihai bir karar vermediği bildirildi.

“AYM DOSYAYI BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLASIN”

Emekliler, AYM önündeki sürecin daha fazla uzamaması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Milyonlarca emekliyi temsilen burada bulunan emekli örgütleri Anayasa Mahkemesine ortak çağrıda bulunarak memur emeklisini mağdur eden seyyanen zam verilmemesinin neden olduğu haksızlığın bir an önce sona ermesi için Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in dosyasının incelenerek karar verilmesini talep etmektedirler” ifadelerine yer verildi.

Emekli örgütleri, AYM’nin başvuruyu kabul edilebilir bulmasının ardından dosyanın esas yönünden incelenmesinin önünün açıldığını belirterek kararın açıklanmasını istedi.

“HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Yapılan açıklamada, seyyanen zam talebinin yalnızca memur emeklileri açısından değil, genel olarak emeklilerin yaşam koşulları açısından da ele alınması gerektiği belirtildi. Emekliler, temel ihtiyaçlarını yalnızca emekli maaşlarıyla karşılamakta zorlandıklarını belirterek, maaşların insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye çıkarılmasını talep etti.